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17 вересня 2024, 14:10

àбанк розпочинає реалізацію драйвового кобренд-проєкту з Bolt

àбанк розширює кобрендинг і масштабує співпрацю з відомими брендами. Від сьогодні, 17 вересня, розпочинається реалізація драйвового кобренд-проєкту з компанією Bolt. Це нова й унікальна можливість для клієнтів àбанку користуватися вигідними фінансовими пропозиціями та отримувати переваги від сервісу Bolt.

Заступник Голови Правління àбанку Євген Зайченко розповів, що аналізуючи споживчий ринок, дійшли до ідеї по-новому розширити лінійку кобрендів сервісом замовлень поїздок, оренди самокатів тощо:

«Ми завжди ставимо акцент на потреби людей і надаємо нашим клієнтам комфортний сервіс, сучасні банківські продукти та цікаві пропозиції.

Аналізуємо ринок і швидко адаптуємося до нових викликів та потреб клієнтів. Вражаючі результати нашої співпраці з великими мережами та позитивні відгуки від наших постійних клієнтів надихають рухатися вперед.

Саме тому, разом з Bolt, ми розробили унікальну кредитну картку, яка поєднує вигідні умови від àбанку та привабливі пропозиції від Bolt".

«Співпраця з Visa та àбанком відкриває нові горизонти для наших клієнтів, пропонуючи унікальні фінансові рішення, які поєднують зручність та інновації. Ми віримо, що спільні зусилля забезпечать нашим користувачам ще більше комфорту та вигоди у щоденних поїздках та доставці їжі», — додав керівник напряму райдхейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Які переваги та вигоди отримує клієнт з карткою Bolt від àбанку:

  • кредитний ліміт до 200 000 грн з пільговим періодом 62 дні;

  • знижка 20% на поїздки з Bolt, оренду самокатів та на все меню в Bolt Food;

  • 3% кешбеку на категорію «Фастфуд» від банку;

  • безкоштовний напій на АЗК WOG та Visa при заправці від 20 літрів;

  • стрімінг Sweet TV для всієї родини — безкоштовний тариф «L» до кінця 2024 року.

Оформити віртуальну картку можна за посиланням або у відділенні банку, відкриття та обслуговування картки безкоштовне. Детальніше про кобренд-проєкт Bolt — за посиланням на сайті àбанку.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів і щомісяця ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
17 вересня 2024, 14:25
#
знижка 20% на поїздки з Bolt, оренду самокатів та на все меню в Bolt Food;

За чий рахунок гуляємо? =)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 вересня 2024, 16:24
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А яка вам різниця…
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