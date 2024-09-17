Сьогодні відзначаємо відносну стабільність ринку кредитування в Україні насамперед у небанківському секторі, який відрізняється широтою та гнучкістю. Актуальна ситуація дозволяє отримати інвестиції для бізнесу, а також вирішити питання, пов'язані з великими матеріальними вкладеннями на побутовому рівні.
Кредит під заставу квартири на будь-які цілі. Ставки, терміни, вимоги до позичальників
Кількість і характер кредитних пропозицій для обивателя можуть здатися надмірною і мало зрозумілою, тому ми вирішили проаналізувати найбільш популярні продукти, такі як споживча позика, кредит під заставу нерухомості, мікропозика, а також послуги ломбардів, і вибрати найвигідніший і оптимальний кредит під заставу квартири в Києві у 2024 році.
Небанківські фінансові установи України
В Україні нині активно видають кредити організації з різною юридичною та фінансовою структурою:
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Фінансові компанії — установи, які часто надають кілька видів послуг, таких як: кредити, страхування, інвестиції, брокерство;
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МФО — компанії, що спеціалізуються на кредитуванні на невеликі суми, видаючи гроші готівкою або на картку;
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Кредитні спілки — вузькоспеціалізовані організації, які займаються фінансовою взаємодопомогою офіційним членам спілки;
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Ломбарди — компанії різного масштабу, що дозволяють отримати гроші в борг під заставу дрібного та великого майна з правом викупу або без нього;
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Приватні інвестора — сучасний та перспективний напрямок кредитної сфери, при якому позичальник отримує гроші безпосередньо від інвестора, що дає можливість отримати більше переваг та меншу підсумкову вартість кредиту.
Основні відмінності у кредитних продуктах та вимогах до позичальника
У сфері небанківських фінансових послуг потенційний позичальник може знайти собі масу привабливих пропозицій. Як їх аналізувати, які параметри враховувати?
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Сума — чи відповідає вона поставленій меті кредитування?;
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Відсоткова ставка — номінальна та реальна, а також варіант ставки (фіксована/плаваюча);
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Строки кредитування — відповідно до фінансових можливостей позичальника;
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Строки розгляду та схвалення — важливий для багатьох фактор;
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Вимоги та бюрократія — параметр, що вимагає окремої та детальнішої оцінки у кожному окремому випадку.
На цих п'яти «китах» ґрунтується загальний аналіз кредитних пропозицій. Вимоги до клієнта та рівень бюрократії відіграє величезну роль, це обумовлює не лише шанси на схвалення, а й швидкість прийняття рішень та обсяг витрачених нервів позичальника.
Що тут важливе?
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Вік позичальника;
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Офіційне працевлаштування;
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Довідка про доходи (коли є поріг доходу);
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Вимоги до кредитної історії;
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Сімейний статус;
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Довідка про несудимість та багато іншого.
Наявність чи відсутність таких вимог багато в чому визначає привабливість кредиту для позичальника, і кожен чинник може стати визначальним під час вибору фінансової компанії.
Кредит під заставу нерухомості від приватного інвестора
Кредит під заставу квартири у Києві 100% варто оформляти у приватного інвестора. Чому? Проаналізувавши десятки різних форм та варіантів кредитування, актуальних у 2024 році, наші фахівці дійшли висновку, що співпраця на кшталт «позичальник/приватний інвестор» є найбільш перспективною за багатьма важливими параметрами.
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Гнучка система — реальна можливість домовитись на будь-яких умовах;
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Дуже велика сума — розмір кредиту під заставу квартири прямо залежить від ринкової вартості нерухомості;
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Адекватна відсоткова ставка — нижче, ніж за споживчого кредитування у банках;
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Мінімальне бюрократичне навантаження — обсяг документів скорочено до базового, а більшість вимог до платоспроможності позичальника нівелюється наявністю об'єкта застави.
Як оформити кредит під заставу нерухомості у Києві з максимальною вигодою
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Розмір позики — від 50 000 до 15 000 000 гривень;
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До 80% від ринкової ціни квартири;
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Рішення за 15 хвилин;
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Видача коштів — до 24 години;
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Низька фіксована ставка — 1,5% на місяць;
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Термін кредитування — 3−60 місяців з можливістю продовження договору;
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Без довідки про доходи та кредитну історію;
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Не має значення мета кредиту;
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Можливість дострокового погашення без комісії.
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