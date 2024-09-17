Кредит під заставу квартири на будь-які цілі. Ставки, терміни, вимоги до позичальників

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2024, 10:00

Кредит під заставу квартири на будь-які цілі. Ставки, терміни, вимоги до позичальників

Сьогодні відзначаємо відносну стабільність ринку кредитування в Україні насамперед у небанківському секторі, який відрізняється широтою та гнучкістю. Актуальна ситуація дозволяє отримати інвестиції для бізнесу, а також вирішити питання, пов'язані з великими матеріальними вкладеннями на побутовому рівні.

Кількість і характер кредитних пропозицій для обивателя можуть здатися надмірною і мало зрозумілою, тому ми вирішили проаналізувати найбільш популярні продукти, такі як споживча позика, кредит під заставу нерухомості, мікропозика, а також послуги ломбардів, і вибрати найвигідніший і оптимальний кредит під заставу квартири в Києві у 2024 році.

Небанківські фінансові установи України

В Україні нині активно видають кредити організації з різною юридичною та фінансовою структурою:

  • Фінансові компанії — установи, які часто надають кілька видів послуг, таких як: кредити, страхування, інвестиції, брокерство;

  • МФО — компанії, що спеціалізуються на кредитуванні на невеликі суми, видаючи гроші готівкою або на картку;

  • Кредитні спілки — вузькоспеціалізовані організації, які займаються фінансовою взаємодопомогою офіційним членам спілки;

  • Ломбарди — компанії різного масштабу, що дозволяють отримати гроші в борг під заставу дрібного та великого майна з правом викупу або без нього;

  • Приватні інвестора — сучасний та перспективний напрямок кредитної сфери, при якому позичальник отримує гроші безпосередньо від інвестора, що дає можливість отримати більше переваг та меншу підсумкову вартість кредиту.

Основні відмінності у кредитних продуктах та вимогах до позичальника

У сфері небанківських фінансових послуг потенційний позичальник може знайти собі масу привабливих пропозицій. Як їх аналізувати, які параметри враховувати?

  1. Сума — чи відповідає вона поставленій меті кредитування?;

  2. Відсоткова ставка — номінальна та реальна, а також варіант ставки (фіксована/плаваюча);

  3. Строки кредитування — відповідно до фінансових можливостей позичальника;

  4. Строки розгляду та схвалення — важливий для багатьох фактор;

  5. Вимоги та бюрократія — параметр, що вимагає окремої та детальнішої оцінки у кожному окремому випадку.

На цих п'яти «китах» ґрунтується загальний аналіз кредитних пропозицій. Вимоги до клієнта та рівень бюрократії відіграє величезну роль, це обумовлює не лише шанси на схвалення, а й швидкість прийняття рішень та обсяг витрачених нервів позичальника.

Що тут важливе?

  • Вік позичальника;

  • Офіційне працевлаштування;

  • Довідка про доходи (коли є поріг доходу);

  • Вимоги до кредитної історії;

  • Сімейний статус;

  • Довідка про несудимість та багато іншого.

Наявність чи відсутність таких вимог багато в чому визначає привабливість кредиту для позичальника, і кожен чинник може стати визначальним під час вибору фінансової компанії.

Кредит під заставу нерухомості від приватного інвестора

Кредит під заставу квартири у Києві 100% варто оформляти у приватного інвестора. Чому? Проаналізувавши десятки різних форм та варіантів кредитування, актуальних у 2024 році, наші фахівці дійшли висновку, що співпраця на кшталт «позичальник/приватний інвестор» є найбільш перспективною за багатьма важливими параметрами.

  1. Гнучка система — реальна можливість домовитись на будь-яких умовах;

  2. Дуже велика сума — розмір кредиту під заставу квартири прямо залежить від ринкової вартості нерухомості;

  3. Адекватна відсоткова ставка — нижче, ніж за споживчого кредитування у банках;

  4. Мінімальне бюрократичне навантаження — обсяг документів скорочено до базового, а більшість вимог до платоспроможності позичальника нівелюється наявністю об'єкта застави.

Як оформити кредит під заставу нерухомості у Києві з максимальною вигодою

«Банкнота» — фінансова компанія з 15-річним досвідом кредитування. Її базою є понад 200 українських та зарубіжних приватних інвесторів. «Банкнота» зарекомендувала себе як відповідальний та надійний партнер, що гарантує безпечну співпрацю для кожного.

  • Розмір позики — від 50 000 до 15 000 000 гривень;

  • До 80% від ринкової ціни квартири;

  • Рішення за 15 хвилин;

  • Видача коштів — до 24 години;

  • Низька фіксована ставка — 1,5% на місяць;

  • Термін кредитування — 3−60 місяців з можливістю продовження договору;

  • Без довідки про доходи та кредитну історію;

  • Не має значення мета кредиту;

  • Можливість дострокового погашення без комісії.

Оформити вигідний кредит під заставу квартири в Києві можна на сайті «Банкнота» або через кол-центр компанії +38 (063) 930-99-99.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами