Кредит під заставу квартири на будь-які цілі. Ставки, терміни, вимоги до позичальників

Сьогодні відзначаємо відносну стабільність ринку кредитування в Україні насамперед у небанківському секторі, який відрізняється широтою та гнучкістю. Актуальна ситуація дозволяє отримати інвестиції для бізнесу, а також вирішити питання, пов'язані з великими матеріальними вкладеннями на побутовому рівні.

Кількість і характер кредитних пропозицій для обивателя можуть здатися надмірною і мало зрозумілою, тому ми вирішили проаналізувати найбільш популярні продукти, такі як споживча позика, кредит під заставу нерухомості, мікропозика, а також послуги ломбардів, і вибрати найвигідніший і оптимальний кредит під заставу квартири в Києві у 2024 році.

Небанківські фінансові установи України

В Україні нині активно видають кредити організації з різною юридичною та фінансовою структурою:

Фінансові компанії — установи, які часто надають кілька видів послуг, таких як: кредити, страхування, інвестиції, брокерство;

МФО — компанії, що спеціалізуються на кредитуванні на невеликі суми, видаючи гроші готівкою або на картку;

Кредитні спілки — вузькоспеціалізовані організації, які займаються фінансовою взаємодопомогою офіційним членам спілки;

Ломбарди — компанії різного масштабу, що дозволяють отримати гроші в борг під заставу дрібного та великого майна з правом викупу або без нього;

Приватні інвестора — сучасний та перспективний напрямок кредитної сфери, при якому позичальник отримує гроші безпосередньо від інвестора, що дає можливість отримати більше переваг та меншу підсумкову вартість кредиту.

Основні відмінності у кредитних продуктах та вимогах до позичальника

У сфері небанківських фінансових послуг потенційний позичальник може знайти собі масу привабливих пропозицій. Як їх аналізувати, які параметри враховувати?

Сума — чи відповідає вона поставленій меті кредитування?; Відсоткова ставка — номінальна та реальна, а також варіант ставки (фіксована/плаваюча); Строки кредитування — відповідно до фінансових можливостей позичальника; Строки розгляду та схвалення — важливий для багатьох фактор; Вимоги та бюрократія — параметр, що вимагає окремої та детальнішої оцінки у кожному окремому випадку.

На цих п'яти «китах» ґрунтується загальний аналіз кредитних пропозицій. Вимоги до клієнта та рівень бюрократії відіграє величезну роль, це обумовлює не лише шанси на схвалення, а й швидкість прийняття рішень та обсяг витрачених нервів позичальника.

Що тут важливе?

Вік позичальника;

Офіційне працевлаштування;

Довідка про доходи (коли є поріг доходу);

Вимоги до кредитної історії;

Сімейний статус;

Довідка про несудимість та багато іншого.

Наявність чи відсутність таких вимог багато в чому визначає привабливість кредиту для позичальника, і кожен чинник може стати визначальним під час вибору фінансової компанії.

Кредит під заставу нерухомості від приватного інвестора

Кредит під заставу квартири у Києві 100% варто оформляти у приватного інвестора. Чому? Проаналізувавши десятки різних форм та варіантів кредитування, актуальних у 2024 році, наші фахівці дійшли висновку, що співпраця на кшталт «позичальник/приватний інвестор» є найбільш перспективною за багатьма важливими параметрами.

Гнучка система — реальна можливість домовитись на будь-яких умовах; Дуже велика сума — розмір кредиту під заставу квартири прямо залежить від ринкової вартості нерухомості; Адекватна відсоткова ставка — нижче, ніж за споживчого кредитування у банках; Мінімальне бюрократичне навантаження — обсяг документів скорочено до базового, а більшість вимог до платоспроможності позичальника нівелюється наявністю об'єкта застави.

Як оформити кредит під заставу нерухомості у Києві з максимальною вигодою

«Банкнота» — фінансова компанія з 15-річним досвідом кредитування. Її базою є понад 200 українських та зарубіжних приватних інвесторів. «Банкнота» зарекомендувала себе як відповідальний та надійний партнер, що гарантує безпечну співпрацю для кожного.

Розмір позики — від 50 000 до 15 000 000 гривень;

До 80% від ринкової ціни квартири;

Рішення за 15 хвилин;

Видача коштів — до 24 години;

Низька фіксована ставка — 1,5% на місяць;

Термін кредитування — 3−60 місяців з можливістю продовження договору;

Без довідки про доходи та кредитну історію;

Не має значення мета кредиту;

Можливість дострокового погашення без комісії.