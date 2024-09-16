ЕКА вперше застрахувало інвесткредит від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу «Економічна політика України. Відновлення під час війни».

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«Маємо конкретний кейс — український комерційний банк видав кредит на закупівлю газотурбінного генератора, а ЕКА надало покриття на цю інвестицію. Я особливо вдячна, що перше страхування інвестицій у нас саме в розбудову альтернативної генерації та підтримку енергетики», — зазначила Юлія Свириденко.

В повідомленні зазначається, що першою українською компанією, чий кредитний договір був застрахований від воєнних ризиків, стала компанія «Флексорес».

Ця компанія виробляє продукцію для флексографічного і ротогравюрного видів друку та є лідером з продажу друкарських фарб в Україні.

Щоб придбати міні-ТЕС, компанія уклала кредитний інвестиційний договір з МТБ Банком за програмою «Доступні кредити 5−7−9%».