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16 вересня 2024, 12:47

У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — банк Кліринговий дім

Банк Кліринговий дім став новим учасником програми «Бонус до депозиту».

Банк Кліринговий дім став новим учасником програми «Бонус до депозиту».►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВ акції беруть участь депозитиЗ терміном вкладу: 3, 6, 9, 12 місяцівЗ мінімальною сумою вкладу: 100 000 гривеньВ національній валютіОформлені клієнтами, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів в банку впродовж останніх 60 днів до подання заявки на участь в акціїБез дострокового розірванняОформлені через відділення банку або онлайн.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В акції беруть участь депозити

  • З терміном вкладу: 3, 6, 9, 12 місяців
  • З мінімальною сумою вкладу: 100 000 гривень
  • В національній валюті
  • Оформлені клієнтами, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів в банку впродовж останніх 60 днів до подання заявки на участь в акції
  • Без дострокового розірвання
  • Оформлені через відділення банку або онлайн.

Оформити депозит в банку Кліринговий дім

В акції не беруть участь депозити

  • З сумою вкладу менше ніж 100 000 гривень
  • З терміном вкладу відмінним від 3, 6, 9, 12 місяців
  • Відкриті до подачі заявки або після її закінчення
  • Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади в банку впродовж останніх 60 днів до подання заявки на участь в акції
  • Що не відповідають умовам акції.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
16 вересня 2024, 13:23
#
Покупайте доллар, левочкины уже начали)
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