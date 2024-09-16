Банк Кліринговий дім став новим учасником програми «Бонус до депозиту».
16 вересня 2024, 12:47
У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — банк Кліринговий дім
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В акції беруть участь депозити
- З терміном вкладу: 3, 6, 9, 12 місяців
- З мінімальною сумою вкладу: 100 000 гривень
- В національній валюті
- Оформлені клієнтами, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів в банку впродовж останніх 60 днів до подання заявки на участь в акції
- Без дострокового розірвання
- Оформлені через відділення банку або онлайн.
Оформити депозит в банку Кліринговий дім
В акції не беруть участь депозити
- З сумою вкладу менше ніж 100 000 гривень
- З терміном вкладу відмінним від 3, 6, 9, 12 місяців
- Відкриті до подачі заявки або після її закінчення
- Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади в банку впродовж останніх 60 днів до подання заявки на участь в акції
- Що не відповідають умовам акції.
Джерело: Мінфін
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