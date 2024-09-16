Настав час розставити акценти — àбанк презентує новий логотип

Зелене яблуко Абанку відоме на банківському ринку понад 30 років. Та в житті будь-якої компанії настає час змін, коли є необхідність в оновленні образу, стилю, дизайну. Ідею ребрендингу було реалізовано за підтримки партнерів — світового лідера електронних платежів Visa та бренд-маркетингової агенції Grape. Креативна команда проєкту розробила сучасні дизайн-рішення, оновила імідж банку та сформулювала відповідні повідомлення для інформування аудиторії про зміни. Тож час підкреслити унікальність Абанку та розставити акценти над «а» — àбанк презентує нове лого!

Юрій Кандауров, Голова Правління àбанку, розповів, що ідея осучаснення бренду прийшла 6 місяців тому.

«Якщо подивитися на розвиток наших сервісів, технологічність рішень, то ми впевнено крокуємо вперед. Адже пропонуємо нашим клієнтам найкращі банківські продукти, інтуїтивний додаток, задаємо нові вектори обслуговування та стандарти якості. Оцінки наших клієнтів, нагороди „Народний банк України“, „Найкраща служба підтримки“, „Найкращий мобільний банк“ є тому підтвердженням. Тож, щоб „підсвітити“ місію банку, транслювати в логотипі, що ми — банк з акцентом на потреби людей, ухвалили рішення про ребрендинг».

Кирило Січушкін, керівник департаменту Digital marketing, розповів, що маркетингова та дизайн-команда банку разом з бренд-маркетинговою агенцією провели складну, кропітку роботу, щоб ребрендинг зробити співзвучним з місією банку!

«Коли є необхідність переходу на новий рівень, то без зміни дизайну, стилю та лого не обійтися. Тільки обовʼязковою умовою є виваженість рішення та чітке розуміння, яких саме змін потребує наш бренд. Детально проаналізувавши всі чинники і досягши з командою спільної думки, ми починаємо впровадження нового стилю, акцентуючи на нашій системі цінностей», — резюмував Кирило Січушкін.

Нагадаємо: àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Банк обслуговує понад 3,3 мільйона клієнтів, і ця кількість щомісяця стабільно зростає завдяки якісним змінам, сучасним підходам та підтримці таких надійних партнерів як Visa. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів.

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Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Щороку Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у понад 200 країнах. Наша місія — об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, аби сприяти процвітанню споживачів, бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей в усьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтеся більше на сайті.