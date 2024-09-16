Настав час розставити акценти — àбанк презентує новий логотип

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 вересня 2024, 10:00

Настав час розставити акценти — àбанк презентує новий логотип

Зелене яблуко Абанку відоме на банківському ринку понад 30 років. Та в житті будь-якої компанії настає час змін, коли є необхідність в оновленні образу, стилю, дизайну. Ідею ребрендингу було реалізовано за підтримки партнерів — світового лідера електронних платежів Visa та бренд-маркетингової агенції Grape. Креативна команда проєкту розробила сучасні дизайн-рішення, оновила імідж банку та сформулювала відповідні повідомлення для інформування аудиторії про зміни. Тож час підкреслити унікальність Абанку та розставити акценти над «а» — àбанк презентує нове лого!

Юрій Кандауров, Голова Правління àбанку, розповів, що ідея осучаснення бренду прийшла 6 місяців тому.

«Якщо подивитися на розвиток наших сервісів, технологічність рішень, то ми впевнено крокуємо вперед. Адже пропонуємо нашим клієнтам найкращі банківські продукти, інтуїтивний додаток, задаємо нові вектори обслуговування та стандарти якості. Оцінки наших клієнтів, нагороди „Народний банк України“, „Найкраща служба підтримки“, „Найкращий мобільний банк“ є тому підтвердженням. Тож, щоб „підсвітити“ місію банку, транслювати в логотипі, що ми — банк з акцентом на потреби людей, ухвалили рішення про ребрендинг».

Кирило Січушкін, керівник департаменту Digital marketing, розповів, що маркетингова та дизайн-команда банку разом з бренд-маркетинговою агенцією провели складну, кропітку роботу, щоб ребрендинг зробити співзвучним з місією банку!

«Коли є необхідність переходу на новий рівень, то без зміни дизайну, стилю та лого не обійтися. Тільки обовʼязковою умовою є виваженість рішення та чітке розуміння, яких саме змін потребує наш бренд. Детально проаналізувавши всі чинники і досягши з командою спільної думки, ми починаємо впровадження нового стилю, акцентуючи на нашій системі цінностей», — резюмував Кирило Січушкін.

Нагадаємо: àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Банк обслуговує понад 3,3 мільйона клієнтів, і ця кількість щомісяця стабільно зростає завдяки якісним змінам, сучасним підходам та підтримці таких надійних партнерів як Visa. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів.

Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Щороку Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у понад 200 країнах. Наша місія — об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, аби сприяти процвітанню споживачів, бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей в усьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтеся більше на сайті.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
16 вересня 2024, 10:05
#
Мы заметили) как ценят отношения :D судя отзывам минфина
+
+15
potator
potator
16 вересня 2024, 10:22
#
Даже боюсь спросить, кто-то из читателей этой статьи был в этом банке за последние 10 лет?
+
0
vPrirech
vPrirech
16 вересня 2024, 11:33
#
Да были, годик, когда были депозиты по 37 с копейками))) . Вообще проблем не было ни с банком, ни с сервисами для банков — партнеров, даже вопрос «ветхой валюти» не поднимался.
+
0
Riojas
Riojas
16 вересня 2024, 13:01
#
Регулярно работаю и с ними напрямую и с моно через них. Банк как банк. Обращался с проблемой — решили.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає zzzachary и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами