Абанк підтримує бізнес за програмою державних гарантій

Абанк прагне бути надійним партнером для розвитку бізнесу, пропонуючи вигідні фінансові рішення для своїх клієнтів. Абанк є уповноваженим банком з питань реалізації програми кредитування з використанням державних гарантій. Адже це вагомий інструмент, який дозволяє підприємствам отримувати кредити за спрощеними вимогами, завдяки частковому покриттю зобов'язань державою.

Керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку Олександр Ніколенко розповів, що такий фінансовий інструмент зменшує ризик для банків, що своєю чергою дозволяє пропонувати більш привабливі умови кредитування:

«Однією зі стратегічних цілей нашого банку є підтримка та сприяння розвитку підприємництва, у тому числі шляхом кредитування. Безумовно, ми підтримуємо державні програми, адже плюси для кожного з учасників кредитування — безперечні».

Які переваги отримує підприємець, скориставшись програмою?

Державні гарантії можуть покривати до 80% суми кредиту, що значно спрощує процес отримання фінансування. Завдяки цьому бізнес отримає доступ до пільгових кредитів на вигідних умовах;

програма вигідна для багатьох видів діяльності — як для сільськогосподарських виробників, так і для підприємств переробної промисловості (всі КВЕД секції С) і для відновлення основних засобів, зруйнованих внаслідок військової агресії (з покриттям державними гарантіями до 80% суми кредиту), і для інших галузей (з покриттям до 50 — 70% суми кредиту державними гарантіями).

Хто може брати участь у програмі?

ФОП або юридична особа: підприємство повинно бути зареєстроване в Україні, а кінцеві власники юрособи мають бути фізичними особами — резидентами України;

підприємство не повинно бути зареєстроване на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах на лінії зіткнення;

прибутковий бізнес з позитивною кредитною історією та терміном діяльності не менше 12 місяців;

бізнес, який вчасно сплачує податки та збори і не має за цими статтями заборгованостей.

«Програма державних гарантій є ідеальним рішенням для інвестиційних проєктів, тобто для розширення бізнесу або втілення нових ідей. Також для забезпечення стабільної роботи підприємства — покриття поточних фінансових потреб», — резюмував Олександр Ніколенко.

Програма вже інтегрована в кредитні продукти Абанку, детальніше ознайомитися з пропозиціями та подати онлайн-заявку можна на сайті, обравши необхідний тип кредиту.