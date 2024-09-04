Державний Укрексімбанк закриває свої представництва у Великій Британії та США з метою оптимізації операційних витрат, йдеться в повідомленні емітента в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це пише Інтерфакс-Україна.
4 вересня 2024, 12:21
Укрексімбанк закриває філії в Лондоні та Нью-Йорку
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Таке рішення ухвалено наглядовою радою держбанку 30 серпня 2024 року.
За даними Національного банку України (НБУ) на 1 липня 2024 року, Укрексімбанк посідав 3-тє місце (287,18 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни.
Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 3,25 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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