Укрексімбанк закриває філії в Лондоні та Нью-Йорку

Державний Укрексімбанк закриває свої представництва у Великій Британії та США з метою оптимізації операційних витрат, йдеться в повідомленні емітента в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це пише Інтерфакс-Україна.