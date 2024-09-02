Купуйте товари українського виробництва з картками Абанку та отримуйте 10% кешбеку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2024, 17:02

Купуйте товари українського виробництва з картками Абанку та отримуйте 10% кешбеку

20 серпня Уряд України анонсував початок масштабної програми «Національний «кешбек». Вона передбачає грошову компенсацію громадянам у розмірі 10% за купівлю товарів українського виробництва в магазинах, що долучилися до програми. Абанк одним з перших приєднується до числа уповноважених банків, які підтримують національну ініціативу. Адже це — популяризація українських товарів та ефективне спрямування коштів в економіку України! Нарахування кешбеку учасникам акції стартує вже сьогодні, 2 вересня.

«Ми підтримуємо нашого виробника, український бізнес, бо ми розуміємо, з якими викликами їм доводиться стикатися щоденно. Іноді вони існують на межі власних можливостей та людського ресурсу. І зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, як ніколи важливо підтримувати своє. Кожен з нас купує товари додому, на роботу, і, окрім того, що ми задовольняємо власні потреби, ми можемо популяризувати українське, тим самим спрямовувати кошти на підтримку держави, ЗСУ. Абанк — це інноваційні продукти, якісний сервіс та, безумовно, залученість і активна участь в державних програмах», — зазначив Юрій Кандауров, Голова Правління Абанку.

Як працює програма «Кешбек «Зроблено в Україні» та як до неї приєднатися?

1. Відкрити віртуальну картку «Кешбек «Зроблено в Україні» в ABank24 або в найближчому відділенні Абанку. ﻿

2. Надати дозвіл на передачу даних по транзакціях з карток Абанку для подальшого нарахування кешбеку в магазинах, які долучилися до участі в програмі.

3. Оновити мобільний застосунок Дія та обрати сервіс «Національний кешбек».

4. Починаючи з 2 вересня купуйте товари українського виробництва в магазинах, які долучилися до участі в програмі (перелік українських виробників можна знайти на сайті), з картками Абанку, і дані за цими транзакціями будуть передані для нарахування 10%.

5. Перший кешбек буде виплачено на картку «Кешбек «Зроблено в Україні» 20 жовтня.

Максимально за місяць українці можуть отримати до 3 тис. грн компенсації. Перші кошти на картку «Кешбек «Зроблено в Україні» будуть виплачені до 20 жовтня, і надалі — щомісяця (до 20 числа наступного після покупок місяця).

Кешбек можна витратити тільки на послуги, зокрема, мобільний зв'язок, транспорт, кіно, спорт, благодійність, оплатити медичні, комунальні послуги або придбати військові облігації. Зняття готівки — неможливе. Детальніше про умови акції та відповіді на поширені запитання — за посиланням.

«Окремо хочемо акцентувати увагу наших клієнтів на тому, що відкрити картку «Кешбек «Зроблено в Україні» дуже легко — дистанційно, не виходячи з дому — в мобільному застосунку ABank24, або у найближчому відділенні банку. Відкриття та обслуговування картки — безкоштовне. Підтримаємо українське разом!», — додав Голова Правління Абанку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
2 вересня 2024, 18:50
#
Национальный кешбек, а банк один🤔
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами