Понад 65% придбань житла на первинному ринку здійснюється за допомогою розтермінування

Понад 65% від усіх продажів житла на первинному ринку здійснюється за допомогою програм розтермінування, близько 30% — придбання за повну вартість і від 5% за допомогою іпотеки — державної програми «єОселя» та спільних іпотечних програм банків і девелоперів. Про це заявила Маріанна Бігунець, директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA.

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За даними експертки, до початку повномасштабного вторгнення співвідношення придбань житла за різних фінансових механізмів було таким:

програми розтермінування складали до 35−40% від загальної кількості продажів,

за повну вартість оселі зафіксовано понад 50% продажів,

частка іпотеки складала 10−15%.

Вона вважає, що зростання частки придбань житла за програмами на виплат прямо пов’язана з кількома чинниками.

«На тлі економічної „непевності“ та інфляційних процесів, які також зачіпають первинний ринок житла, адже за підсумками 2024 року порівняно з 2023 роком вартість житла може зрости на 30%, громадянин має змогу, по-перше, придбати житло за мінімального першого внеску (від 10% до 30% вартості квартири чи, приміром, таунхаусу) та з фіксацією ціни, що убереже його заощадження від знецінення. А по-друге, його щомісячні витрати на обслуговування розтермінування залежно від вартості житла та суми першого внеску не перевищать 36−55 тис. грн», — зазначила Бігунець.

Вона розповіла, що станом на серпень найбільш розповсюдженими є програми розтермінування терміном на 3 роки з початковим внеском від 10% до 30% з фіксацією ціни.

Найчастіше за допомогою програм на виплат купують 1,2-кімнатні квартири площею від 40 м² до 60 м 2 та смартквартири площею до 30 м².

При цьому поволі повертається тенденція до вкладання коштів на ранніх етапах будівництва, коли ціна для покупця в середньому на 35% менша, ніж на стадії введення будинку в експлуатацію.

Приклад

Маріанна Бігунець навела приклад програми безвідсоткового розтермінування за першого внеску 30% вартості оселі й терміном до 3 років. Так, за 2-кімнатну квартиру площею 60 м² середньою вартістю від 2 млн до 3 млн грн покупець заплатить перший внесок у розмірі від 700 тис. до 1 млн грн, а щомісячні платежі можуть скласти від 36 тис. грн до 55 тис. грн.

Де найдорожчі квартири

За її словами, наразі «найдорожчими» містами за рівнем цін на первинному ринку є Київ, Львів, Ужгород і Одеса. У цих містах середня вартість м2 залежно від стадії будівництва, класу об'єкта, площі квартири варіюється від 42 тис. грн до 47 тис. грн.

Вона переконана, що саме рівень цін вимагає від забудовника шукати та впроваджувати механізми, які б, з одного боку дали змогу громадянам стати власниками нового житла, а з іншого — не зупиняти будівництво.

Як уникнути ризиків

Бігунець також зосередила увагу на тому, як уникнути ризиків несвоєчасного погашення розтермінування і при цьому стати власником житла по кишені.

Перш за все варто пересвідчитися у найголовнішому: наскільки активним є будівництво того чи іншого ЖК, котеджного містечка, чи дотримується девелопер задекларованих термінів зведення, чи не має потенційно «обтяжливих» обставин, які можуть йому заважити продовжувати будівництво (судові рішення, «аритмія» будівництва тощо).

Другий не менш важливий аспект: чи акредитований девелопер (його окремий проєкт) до участі в державній іпотечній програмі «єОселя», чи наявні спільні з комерційними банками іпотечні програми (банківська акредитація — це додаткова гарантія покупцеві у безпечності придбання квартири чи таунхаусу).

Перед тим, як ухвалити рішення про придбання житла, покупець має ретельно зважити на наявні воєнні, економічні ризики та індивідуальні ризики (адже триває війна і громадянин може бути залучений до лав ЗСУ).

Бажано обирати житло, що відповідає фінансовим можливостям сплачувати за розтермінуванням без шкоди для сімейного бюджету (щомісячний платіж не повинен перевищувати 50% від сукупного щомісячного доходу родини).

При виборі програми розтермінування дуже корисним буде орієнтуватися на загальні тренди-умови програм розтермінування та ретельно вивчати запропоновану девелопером угоду, щоб уникнути небажаних переплат (насамперед йдеться про можливість фіксації ціни).