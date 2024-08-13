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13 серпня 2024, 13:55

«Доступні кредити 5-7-9%» — доступне фінансування від Абанку для розвитку підприємництва

Абанк є уповноваженим банком з питань реалізації урядової програми «Доступні кредити 5−7−9%». Це дає можливість новоствореним, діючим малим та мікропідприємствам отримувати доступне фінансування в Абанку.

Керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку Олександр Ніколенко розповів, що програма дозволяє Абанку збільшити свою роль у створенні сприятливих умов для підприємницької активності:

«Наразі умовами програми передбачено фінансування підприємств та підприємців як на інвестиційні цілі, так і на поповнення обігових коштів. Умови програми адаптуються до потреб сьогодення. Так у червні програму розширено в частині проєктів енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності, а в липні додано можливість фінансування ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів».

В умовах повномасштабного вторгнення «Доступні кредити 5−7−9%» — дієвий механізм фінансової підтримки підприємств малого та середнього бізнесу. Низькі процентні ставки можливі завдяки компенсації від держави, а бізнес фактично сплачує від 1 до 15%. Залежно від мети кредитування, сфери діяльності, регіону ведення діяльності та з урахуванням портрета учасника програми.

«Ми на пріоритетній основі приймаємо заявки на пільгове кредитування за державною програмою „Доступні кредити 5−7−9%“. Маємо на меті надати доступ до кредитних ресурсів на вигідних умовах для розвитку бізнесу», — додав Олександр Ніколенко.

Отримати доступне фінансування для реалізації своїх ідей та проєктів можна просто та швидко: відправивши онлайн-заявку. Після чого отримати рішення та кошти.

Про Абанк

Абанк — універсальний комерційний банк, який пропонує повний спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам.

Однією зі стратегічних цілей Банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг, у тому числі шляхом кредитування реального сектору економіки.

Джерело: Мінфін
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