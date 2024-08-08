У першому півріччі третина вкладників банків у ліквідації отримала відшкодування дистанційно

Протягом січня-червня 2024 року 30% вкладників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, скористалися інструментом дистанційних онлайн-виплат через банки-агенти та послугу «Повернення вкладів» у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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За перші шість місяців 2024 року клієнти банків у ліквідації отримали в онлайн-режимі відшкодування на суму 87,3 млн грн.

Наразі тривають виплати вкладникам 37 банків, включно з вісьмома банками, що були ліквідовані після 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що клієнти банків, що ліквідуються, які звернулись по виплати, вже отримали понад 90% гарантованого відшкодування від Фонду.

«Завдяки інструменту онлайн-виплат українці, які опинилися в зоні ведення активних бойових дій, які були вимушені виїхати за кордон, змогли без зайвих труднощів повернути свої кошти», — пояснює заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик.

Як отримати кошти дистанційно

Щоб отримати кошти без фізичного відвідування відділення банку-агента, вкладник має можливість:

скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який на сьогодні пропонують своїм клієнтам шість банків-агентів Фонду: Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, банк Південний, ПУМБ та Таскомбанк;

подати заявку через послугу «Повернення вкладів» у мобільному застосунку «Дія» та отримати відшкодування на рахунок в одному з наступних банків-агентів: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Універсалбанк, Ідея Банк.

Щоб отримати послугу в Дії: