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8 серпня 2024, 19:32

У першому півріччі третина вкладників банків у ліквідації отримала відшкодування дистанційно

Протягом січня-червня 2024 року 30% вкладників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, скористалися інструментом дистанційних онлайн-виплат через банки-агенти та послугу «Повернення вкладів» у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Протягом січня-червня 2024 року 30% вкладників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, скористалися інструментом дистанційних онлайн-виплат через банки-агенти та послугу «Повернення вкладів» у застосунку «Дія».
Фото: НБУ

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За перші шість місяців 2024 року клієнти банків у ліквідації отримали в онлайн-режимі відшкодування на суму 87,3 млн грн.

Наразі тривають виплати вкладникам 37 банків, включно з вісьмома банками, що були ліквідовані після 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що клієнти банків, що ліквідуються, які звернулись по виплати, вже отримали понад 90% гарантованого відшкодування від Фонду.

«Завдяки інструменту онлайн-виплат українці, які опинилися в зоні ведення активних бойових дій, які були вимушені виїхати за кордон, змогли без зайвих труднощів повернути свої кошти», — пояснює заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик.

Як отримати кошти дистанційно

Щоб отримати кошти без фізичного відвідування відділення банку-агента, вкладник має можливість:

  • скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який на сьогодні пропонують своїм клієнтам шість банків-агентів Фонду: Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, банк Південний, ПУМБ та Таскомбанк;
  • подати заявку через послугу «Повернення вкладів» у мобільному застосунку «Дія» та отримати відшкодування на рахунок в одному з наступних банків-агентів: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Універсалбанк, Ідея Банк.

Щоб отримати послугу в Дії:

  • оновіть мобільний застосунок до останньої версії;
  • авторизуйтеся;
  • відкрийте розділ Послуги — Повернення вкладів;
  • виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок і подайте заявку на відшкодування. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;
  • виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» в одному з наведених банків-агентів Фонду;
  • уточніть контактні дані для звʼязку;
  • перевірте заявку;
  • підпишіть заявку «Дія.Підписом».

Підібрати депозит в банках України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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