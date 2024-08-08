Абанк пропонує пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 серпня 2024, 10:00

Абанк пропонує пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури

Абанк підписав меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Згідно з меморандумом Абанк забезпечує пільгове кредитування підприємцям та підприємствам, які реалізують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Для підприємництва в червні вже стартувала програма «Експрес-енергія», за якою доступне кредитування на придбання енергообладнання вартістю до 2 млн грн. Та через підвищений попит на пропозиції цієї програми, банком було прийнято рішення запустити ще одну програму «Енергонезламність». Вона здатна покрити потреби клієнтів, яким необхідно придбати надпотужне обладнання вартістю понад 2 млн грн.

«Ми побачили, що клієнтам, які займаються, наприклад, оптовою та роздрібною торгівлею, тимчасовим розміщенням й організацією харчування, в середньому достатньо фінансування в розмірі до 400 тис. грн. А клієнти, що здійснюють економічну діяльність у сфері переробної промисловості, сільського господарства, потребують більш потужного обладнання. Такого як електрогенератори, газопоршневі електростанції, твердопаливні котли тощо. Для того, щоб ми могли задовольнити всі сегменти бізнесу, ми запровадили програму „Енергонезламність“, де сума кредитування стартує від 2 млн грн», — розповів керівник напрямку малого та середнього бізнесу Олександр Ніколенко.

Підтримка спрямована на купівлю таких товарів:

  • електрогенератори;

  • джерела безперебійного живлення;

  • акумулятори;

  • сонячні електростанції;

  • газопоршневі електростанції;

  • твердопаливні котли тощо.

Ви можете отримати кредитування на пільгових умовах: від 13,5% річних, а строк кредитування — від 12 до 36 місяців. При цьому кредит видається безготівковими коштами на поточний рахунок постачальника обладнання, що дозволяє швидко оплачувати та отримувати необхідне обладнання.

Програма «Енергонезламність» від Абанку — це впевнений крок до майбутнього, де енергетична стабільність і автономія доступні для кожного. Це важливі аспекти для успішного ведення бізнесу, виробничого процесу та забезпечення належних умов персоналу.

Дізнатися більше про «Енергонезламність» можна у найближчому відділенні Абанку або замовивши консультацію на сайті.

Енергетична незалежність — це впевненість у завтрашньому дні та готовність вашого бізнесу до будь-яких викликів сьогодення у сфері енергетики. Забезпечте стабільне майбутнє бізнесу з програмою «Енергонезламність» від Абанку!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами