Абанк пропонує пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури

Абанк підписав меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Згідно з меморандумом Абанк забезпечує пільгове кредитування підприємцям та підприємствам, які реалізують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Для підприємництва в червні вже стартувала програма «Експрес-енергія», за якою доступне кредитування на придбання енергообладнання вартістю до 2 млн грн. Та через підвищений попит на пропозиції цієї програми, банком було прийнято рішення запустити ще одну програму «Енергонезламність». Вона здатна покрити потреби клієнтів, яким необхідно придбати надпотужне обладнання вартістю понад 2 млн грн.

«Ми побачили, що клієнтам, які займаються, наприклад, оптовою та роздрібною торгівлею, тимчасовим розміщенням й організацією харчування, в середньому достатньо фінансування в розмірі до 400 тис. грн. А клієнти, що здійснюють економічну діяльність у сфері переробної промисловості, сільського господарства, потребують більш потужного обладнання. Такого як електрогенератори, газопоршневі електростанції, твердопаливні котли тощо. Для того, щоб ми могли задовольнити всі сегменти бізнесу, ми запровадили програму „Енергонезламність“, де сума кредитування стартує від 2 млн грн», — розповів керівник напрямку малого та середнього бізнесу Олександр Ніколенко.

Підтримка спрямована на купівлю таких товарів:

електрогенератори;

джерела безперебійного живлення;

акумулятори;

сонячні електростанції;

газопоршневі електростанції;

твердопаливні котли тощо.

Ви можете отримати кредитування на пільгових умовах: від 13,5% річних, а строк кредитування — від 12 до 36 місяців. При цьому кредит видається безготівковими коштами на поточний рахунок постачальника обладнання, що дозволяє швидко оплачувати та отримувати необхідне обладнання.

Програма «Енергонезламність» від Абанку — це впевнений крок до майбутнього, де енергетична стабільність і автономія доступні для кожного. Це важливі аспекти для успішного ведення бізнесу, виробничого процесу та забезпечення належних умов персоналу.

Дізнатися більше про «Енергонезламність» можна у найближчому відділенні Абанку або замовивши консультацію на сайті.

Енергетична незалежність — це впевненість у завтрашньому дні та готовність вашого бізнесу до будь-яких викликів сьогодення у сфері енергетики. Забезпечте стабільне майбутнє бізнесу з програмою «Енергонезламність» від Абанку!