Переможці масштабного розіграшу від Абанку отримали грошові призи

Завдяки плідній співпраці з мережею супермаркетів АТБ та проєкту «Ко-бренд картка «АТБ», клієнти Абанку отримують знижки від 5% до 50%, унікальні акційні пропозиції та кешбек на всі товари.

Крім цього, Абанк з 20 травня до 28 липня 2024 року проводив масштабну акцію, в якій було розіграно 500 000 грн та 100 сертифікатів на покупки в АТБ!

Протягом акційного періоду на офіційній сторінці в Instagram в прямому ефірі щотижня обирали 1 переможця, який отримував 50 000 грн та 10, які отримували сертифікати на покупки в АТБ номіналом 1000 грн. Всі записи прямих ефірів, відео з вручень грошових призів можна переглянути у вищезгаданій соцмережі.

«Ми пишаємося можливістю дарувати нашим клієнтам цінні подарунки та позитивні емоції. Адже в реаліях сьогодення нам всім не вистачає добрих новин. Безумовно, наші клієнти вже оцінили переваги картки „АТБ“ від Абанку, бо отримувати знижки на товари та ще й кешбек — вигідно та приємно», — поділився враженнями Заступник Голови Правління Абанку Євген Зайченко.

Нагадаємо, з карткою «АТБ» доступні такі переваги:

знижки від 5% до 50% на понад 1000 акційних товарів в АТБ;

кешбек від банку на всі товари в АТБ 1,2%;

кредитний ліміт до 200 000 грн;

знижки 5% в мережі аптек «Подорожник».

«Кожного місяця до проєкту «Ко-бренд картка «АТБ» приєднується все більше клієнтів, і ми вже сягнули відмітки понад 1 млн 400 тисяч клієнтів. Ми в Абанку постійно радуємо наших клієнтів вигідними пропозиціями. Будемо й надалі підтримувати заданий темп та пропонувати цікаві акції», — додав Євген Зайченко.

Оформити картку можна в декілька кліків в мобільному застосунку АBank24 або у відділенні Абанку. Детальніше про тарифи та програму лояльності — за посиланням на сайті.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.