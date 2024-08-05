МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 серпня 2024, 11:10

МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року

Протягом I півріччя 2024 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,7 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.

МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року

У порівнянні з I півріччям 2023 року обсяг податкових відрахувань збільшився на 40%.

Нагадаємо, що загалом у попередньому 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів понад 6 млрд грн.

Таким чином, вже кілька років поспіль МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі.

«Попри всі виклики повномасштабної війни, МХП продовжує стабільно працювати та робити свій внесок у фінансову стійкість країни. Вся команда МХП розуміє значення цих цифр для економіки України в найважчий період її історії. Цей успіх не був би можливим без наполегливої роботи та відданості кожного із працівників МХП. Сплата податків, інвестиції в Україну, створення робочих місць — діяльність МХП як відповідального бізнесу», — коментує Вікторія Капелюшна, заступниця головного виконавчого директора, фінансова директорка МХП.

Довідка:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП — Громаді» компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму «‎МХП Поруч».

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами