МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року

Протягом I півріччя 2024 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,7 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.

У порівнянні з I півріччям 2023 року обсяг податкових відрахувань збільшився на 40%.

Нагадаємо, що загалом у попередньому 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів понад 6 млрд грн.

Таким чином, вже кілька років поспіль МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі.

«Попри всі виклики повномасштабної війни, МХП продовжує стабільно працювати та робити свій внесок у фінансову стійкість країни. Вся команда МХП розуміє значення цих цифр для економіки України в найважчий період її історії. Цей успіх не був би можливим без наполегливої роботи та відданості кожного із працівників МХП. Сплата податків, інвестиції в Україну, створення робочих місць — діяльність МХП як відповідального бізнесу», — коментує Вікторія Капелюшна, заступниця головного виконавчого директора, фінансова директорка МХП.

Довідка:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП — Громаді» компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму «‎МХП Поруч».

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.