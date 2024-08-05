Протягом I півріччя 2024 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,7 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.
МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року
У порівнянні з I півріччям 2023 року обсяг податкових відрахувань збільшився на 40%.
Нагадаємо, що загалом у попередньому 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів понад 6 млрд грн.
Таким чином, вже кілька років поспіль МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі.
«Попри всі виклики повномасштабної війни, МХП продовжує стабільно працювати та робити свій внесок у фінансову стійкість країни. Вся команда МХП розуміє значення цих цифр для економіки України в найважчий період її історії. Цей успіх не був би можливим без наполегливої роботи та відданості кожного із працівників МХП. Сплата податків, інвестиції в Україну, створення робочих місць — діяльність МХП як відповідального бізнесу», — коментує Вікторія Капелюшна, заступниця головного виконавчого директора, фінансова директорка МХП.
Довідка:
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.
МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.
Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП — Громаді» компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму «МХП Поруч».
Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.
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