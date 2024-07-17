Чистий прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав 4,4 мільярда гривень

Чистий прибуток червня у розмірі 188 млн грн дозволив Укрексімбанку завершити перше півріччя 2024 року з прибутком у 4,4 млрд грн, що майже дорівнює прибутку Банку до оподаткування за весь 2023 рік, який склав 4,9 млрд гривень.