Чистий прибуток червня у розмірі 188 млн грн дозволив Укрексімбанку завершити перше півріччя 2024 року з прибутком у 4,4 млрд грн, що майже дорівнює прибутку Банку до оподаткування за весь 2023 рік, який склав 4,9 млрд гривень.
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17 липня 2024, 19:30
Чистий прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав 4,4 мільярда гривень
За 6 місяців поточного року операційний прибуток збільшився на 1,9 млрд грн до 3,3 млрд грн відповідно до аналогічного періоду 2023 року.
На 01 травня 2024 року АТ «Укрексімбанк"*:
- № 1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (більше ніж 78,2 млрд грн);
- Лідер за обсягом коштів клієнтів — юридичних осіб (більше ніж 155,4 млрд грн);
- Лідер за кредитним портфелем програм МФО (7 млрд грн).
* За даними наглядової статистики НБУ та систем управлінського обліку банку
Джерело: Мінфін
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