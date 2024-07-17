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17 липня 2024, 12:47

АТБ та Сільпо отримали майже 60% від сукупного доходу усіх компаній роздрібної торгівлі

АТБ та Сільпо лідирують у секторі роздрібної торгівлі. Їх дохід становив 58% від сукупного доходу всіх компаній. Проте за чистим прибутком перевагу отримали компанії групи Ольвія (Єва та Варус). Про це свідчать дані Опендатабот.

АТБ та Сільпо лідирують у секторі роздрібної торгівлі.

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Лідери сектору

457,32 млрд грн склав сукупний дохід найбільших компаній Індексу роздрібної торгівлі Опедатабота.

Лідером у сфері роздрібної торгівлі залишається АТБ-маркет, який входить до корпорації Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Саме АТБ отримали майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022.

Друге та третє місця посідають компанії Сільпо-Фуд та Фора, які входять до Фоззі Груп Володимира Костельмана. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 рази відповідно. Загалом компанії Фоззі груп отримали 114,22 млрд грн доходу. Фора збільшила свій чистий прибуток у 5,5 рази за рік.

Найбільший приріст доходу

Серед топ-10 Індексу Опендатабота найбільший приріст доходу — у 1,7 рази — стався у Комфі трейд, власниками якої є Станіслав Роніс та Світлана Гуцул. Дохід збільшився і склав 27,63 млрд грн —а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів Ева), яка входить до групи Ольвія, власниками якої є Валерій Кіптик та Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 рази — до 2,2 млрд грн. а дохід у 2023 році збільшився на третину.

Ще одна компанія групи Ольвія, компанія Омега (супермаркети Варус), теж потрапила в топ-10. Торік її дохід зріс на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистий прибуток збільшився в 1,7 рази — майже 200 млн грн.

Вест Петрол Маркет теж увійшла до Індексу з на 18% меншими показниками доходу — 27,69 млрд грн. та майже двічі меншим чистим прибутком — 265,89 млн грн.

Джерело: Мінфін
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