«Зроблено в Україні»: Абанк долучився до Держпрограми компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва

Ця програма є ключовим елементом ініціативи «Зроблено в Україні», призначена для прямої допомоги українським аграріям і вагомої підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки.

«В умовах повномасштабного вторгнення всі розуміють навантаження агропромислового комплексу. Наші аграрії стикаються з різними викликами сьогодення: перебої постачання палива, сільськогосподарської техніки, обладнання, блокування логістики та й взагалі, зупинка експорту. Сьогодні за їхніми могутніми спинами — вся продовольча безпека нашої держави. В такі нелегкі часи підтримувати аграрний сектор — наш обов'язок, — саме так ми вважаємо в Абанку. А ініціатива „Зроблено в Україні“ повинна поширюватись та набирати неабияких обертів. Адже кожна витрачена на вітчизняну продукцію гривня працює на благо України і її людей!» — поділився враженнями Керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку Олександр Ніколенко.

Згідно з умовами цієї програми, до якої долучився Абанк, юридичні та фізичні особи — підприємці-аграрії можуть отримати компенсацію у розмірі 25% вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва.

Скористатися програмою й отримати компенсацію через Абанк можна в декілька кроків:

обрати сільгосптехніку вітчизняного виробництва (згідно з Переліком на офіційному вебсайті Міністерства економіки України);

здійснити оплату придбаної сільгосптехніки через рахунок в Абанку;

подати заявку та документи, що підтверджують купівлю техніки, за яку передбачено компенсацію;

отримати компенсацію на рахунок в Абанку.

«Зазначимо, придбати техніку аграрій може як за рахунок власних коштів, так і за рахунок оформлення Кредиту в Абанку за онлайн-заявкою», — додав Олександр Ніколенко.

Нагадаємо: однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг, у тому числі і кредитування реального сектору економіки. Абанк цінує своїх клієнтів і пропонує послуги та продукти, що відповідають сучасним потребам. Детальніше про умови програми компенсації вартості сільгосптехніки — на сайті.