Через проблеми з опаленням та браком електроенергії взимку відділення Укрексімбанку можуть перейти в онлайн-режим роботи. Про це повідомила членкиня наглядової ради «Укрексімбанк» Вікторія Страхова, пише Економічна правда.
26 червня 2024, 9:12
Укрексімбанк може перейти в онлайн-режим роботи через проблеми з електрикою взимку
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Що відомо
«Нам реально треба думати, що ми будемо робити взимку з нашими відділеннями. Нам треба й опалення. Можливо ми будемо переходити в онлайн-режим», — заявила вона.
Але Страхова зазначила, що банк переважно корпоративний і не потребує багато відділень для операцій з клієнтами.
Джерело: Мінфін
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