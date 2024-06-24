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24 червня 2024, 18:37

В Україні впали обсяги будівництва нових квартир

В Україні за перший квартал 2024 року почали будувати лише 9,9 тис. нових квартир у багатоквартирних будинках. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає LIGA.net.

В Україні за перший квартал 2024 року почали будувати лише 9,9 тис.

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Настільки низького показника не було навіть у першому кварталі 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Для порівняння: в останній рік перед повномасштабним вторгненням в Україні протягом першого кварталу почали будувати 19,4 тис. нових квартир, у 2023 році цей показник скоротився до 14,3 тис. квартир.

У Києві з початку року почали будувати всього 1,5 тис. нових квартир.

Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичною базою компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився зі 192 до 147 об'єктів — на 23%.

Тільки в 60% житлових комплексів, у яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи тою чи іншою мірою, йдеться у звіті компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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0
82845392
82845392
24 червня 2024, 19:00
#
Как говорится, «а что случилось?». Сейчас единственным драйвером строительства могут быть только новые волны беженцев с деньгами :(
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Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2024, 19:02
#
Хто виїхав у Европу та не планує повертатись,
купувати квартири в новобудовах не будуть,
а скоріше за все будуть продавати своє житло
на вторинному ринку нерухомості.
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0
Abramon
Abramon
24 червня 2024, 19:09
#
Далі буде. Війна триває, проблеми з е/е ніякі казки про «будєтолько дорожать» не допоможуть.
Для забудовників рецепт один — побудували здали об'єкт з повністю всією документацією, а в ідеалі з ремонтом тоді можна говорити про продаж. Про торгівлю котлованами та переуступками починайте забувати.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2024, 20:26
#
И это всё до первого прилёта из россии с любовью…
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Mini Mi
Mini Mi
24 червня 2024, 20:08
#
Хех, как неожиданно то.
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0
Три літри
Три літри
24 червня 2024, 20:31
#
Капітан Очевидність нарешті працевлаштувався до Мінфіну
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