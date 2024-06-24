В Україні впали обсяги будівництва нових квартир

В Україні за перший квартал 2024 року почали будувати лише 9,9 тис. нових квартир у багатоквартирних будинках. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає LIGA.net.

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Настільки низького показника не було навіть у першому кварталі 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Для порівняння: в останній рік перед повномасштабним вторгненням в Україні протягом першого кварталу почали будувати 19,4 тис. нових квартир, у 2023 році цей показник скоротився до 14,3 тис. квартир.

У Києві з початку року почали будувати всього 1,5 тис. нових квартир.

Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичною базою компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився зі 192 до 147 об'єктів — на 23%.

Тільки в 60% житлових комплексів, у яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи тою чи іншою мірою, йдеться у звіті компанії.