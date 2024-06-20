НБУ погодив Віктора Пономаренка на посаду голови Правління Укрексімбанку

19 червня 2024 р. АТ « Укрексімбанк » отримано лист-повідомлення Національного банку України про погодження Віктора Вікторовича Пономаренка на посаду голови Правління Банку. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Що відомо

За погодженням Віктора Пономаренка та Наглядової ради для забезпечення ефективної передачі справ він розпочне свою роботу на посаді Голови Правління АТ «Укрексімбанк» з 1 липня 2024 р.

Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких — у АТ «ПроКредитБанк», що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина). З 2012 року Віктор Пономаренко обіймав посаду Голови правління АТ «ПроКредитБанк».