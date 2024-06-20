Нацбанк застосував до 8 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до двох фінансових компаній і одного ломбарду заходи впливу у вигляді письмового застереження — за несвоєчасне подання регулятору звітності за І квартал 2024 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк застосував до 11 небанківських установ заходи впливу. Кого оштрафував регулятор
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Кого оштрафував регулятор
Штрафи накладено на:
- ТОВ «ЛК «Універсальна» (ЄДРПОУ 33951781);
- ТОВ «Міжрегіональна інвестиційно-лізингова компанія» (ЄДРПОУ 33052039);
- ТОВ «Іннова фінанс» (ЄДРПОУ 44127243);
- ТОВ «Сіроко фінанс» (ЄДРПОУ 42827134);
- ТОВ «ФК «Юніос» (ЄДРПОУ 39945134);
- ТОВ «Кредитсервіс» (ЄДРПОУ 41125531);
- ТОВ «ФК «Гроувей» (ЄДРПОУ 42364989);
- ТОВ «ФК «Вінстар» (ЄДРПОУ 44630056).
Штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
До кого застосували заходи впливу
Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:
- ТОВ «ФК „Фінинвест плюс“ (ЄДРПОУ 41123733);
- ТОВ „Укр-транс-кепітал“ (ЄДРПОУ 43790163);
- ПТ „Ломбард Гарант-Черкаси“
Бородай О. А.і компанія» (ЄДРПОУ 24349724).
Зазначені установи зобов’язані у строк до 17 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності.
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 17 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 18 червня 2024 року.
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