Нацбанк застосував до 11 небанківських установ заходи впливу. Кого оштрафував регулятор

Нацбанк застосував до 8 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до двох фінансових компаній і одного ломбарду заходи впливу у вигляді письмового застереження — за несвоєчасне подання регулятору звітності за І квартал 2024 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кого оштрафував регулятор

Штрафи накладено на:

ТОВ «ЛК «Універсальна» (ЄДРПОУ 33951781);

ТОВ «Міжрегіональна інвестиційно-лізингова компанія» (ЄДРПОУ 33052039);

ТОВ «Іннова фінанс» (ЄДРПОУ 44127243);

ТОВ «Сіроко фінанс» (ЄДРПОУ 42827134);

ТОВ «ФК «Юніос» (ЄДРПОУ 39945134);

ТОВ «Кредитсервіс» (ЄДРПОУ 41125531);

ТОВ «ФК «Гроувей» (ЄДРПОУ 42364989);

ТОВ «ФК «Вінстар» (ЄДРПОУ 44630056).

Штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

До кого застосували заходи впливу

Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:

ТОВ «ФК „Фінинвест плюс“ (ЄДРПОУ 41123733);

ТОВ „Укр-транс-кепітал“ (ЄДРПОУ 43790163);

ПТ „Ломбард Гарант-Черкаси“ Бородай О. А. і компанія» (ЄДРПОУ 24349724).

Зазначені установи зобов’язані у строк до 17 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 17 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 18 червня 2024 року.