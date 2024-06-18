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18 червня 2024, 15:58

Суд арештував двох керівників департаментів Айбокс Банку

Суд обрав запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою двом керівникам департаментів Айбокс Банк, повідомляє Бюро економічної безпеки. Айбокс Банк підозрюють у «відмиванні» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.

Суд обрав запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою двом керівникам департаментів Айбокс Банк, повідомляє Бюро економічної безпеки.

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За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку нібито організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу.

Зазначається, що для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України.

Джерело: Мінфін
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