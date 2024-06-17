Зарядні станції, генератори та павербанки: будьте енергонезалежними разом з Абанком

В умовах постійних відключень електроенергії питання енергонезалежності є дуже актуальним для всіх українців. Адже уявити повсякденний комфорт без побутових приладів, компʼютерної техніки та інтернету — неможливо! Майже у кожній сфері сучасного життя є потреба у безперебійному електроживленні.

«Ми прагнемо, щоб кожен міг повноцінно працювати, займатися домашніми справами та відпочивати навіть у періоди відсутності світла. Тому ми запустили акцію „Енергонезалежність“. Наші клієнти можуть придбати альтернативні джерела живлення з „Плати частинами“ від Абанку і додатково отримати 5% кешбеку. Це чудова можливість заощадити. Дякуємо нашим партнерам — відомим мережам магазинів, які вирішили приєднатися до такої необхідної ініціативи», — поділився Заступник Голови Правління Абанку Євген Зайченко.

Акція триває з 15 червня і до кінця літа в магазинах Comfy, Епіцентр, АЛЛО, Rozetka, Moyo, Цитрус та КТС.

Пропозиція діє на такі «енергійні» прилади: зарядні станції, генератори, сонячні панелі, інвертори, акумулятори, павербанки.

При цьому є можливість сплачувати частинами, а 5% Вам повертаються у вигляді кешбеку. Максимальна сума кешбеку на період проведення акції — 500 грн. Детальніше про умови акції — на сайті Абанку.

«А для того, щоб наші клієнти мали максимально комфортні умови, ми скасували комісію 4% при автопогашенні кредитів „Плати частинами“, оформлених з 1 червня до 31 серпня, на весь строк оформлення», — додав Євген Зайченко.

Стати енергетично незалежними дуже просто. Переходьте за посиланням, щоб стати клієнтом Абанку, отримавши якісні банківські послуги та вигідні пропозиції.

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