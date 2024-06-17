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17 червня 2024, 10:00

Зарядні станції, генератори та павербанки: будьте енергонезалежними разом з Абанком

В умовах постійних відключень електроенергії питання енергонезалежності є дуже актуальним для всіх українців. Адже уявити повсякденний комфорт без побутових приладів, компʼютерної техніки та інтернету — неможливо! Майже у кожній сфері сучасного життя є потреба у безперебійному електроживленні.

«Ми прагнемо, щоб кожен міг повноцінно працювати, займатися домашніми справами та відпочивати навіть у періоди відсутності світла. Тому ми запустили акцію „Енергонезалежність“. Наші клієнти можуть придбати альтернативні джерела живлення з „Плати частинами“ від Абанку і додатково отримати 5% кешбеку. Це чудова можливість заощадити. Дякуємо нашим партнерам — відомим мережам магазинів, які вирішили приєднатися до такої необхідної ініціативи», — поділився Заступник Голови Правління Абанку Євген Зайченко.

Акція триває з 15 червня і до кінця літа в магазинах Comfy, Епіцентр, АЛЛО, Rozetka, Moyo, Цитрус та КТС.

Пропозиція діє на такі «енергійні» прилади: зарядні станції, генератори, сонячні панелі, інвертори, акумулятори, павербанки.

При цьому є можливість сплачувати частинами, а 5% Вам повертаються у вигляді кешбеку. Максимальна сума кешбеку на період проведення акції — 500 грн. Детальніше про умови акції — на сайті Абанку.

«А для того, щоб наші клієнти мали максимально комфортні умови, ми скасували комісію 4% при автопогашенні кредитів „Плати частинами“, оформлених з 1 червня до 31 серпня, на весь строк оформлення», — додав Євген Зайченко.

Стати енергетично незалежними дуже просто. Переходьте за посиланням, щоб стати клієнтом Абанку, отримавши якісні банківські послуги та вигідні пропозиції.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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