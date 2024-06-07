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7 червня 2024, 13:51

Нацбанк у травні оштрафував три банки на 55 млн: хто у списку

Національний банк оштрафував у травні три банки на суму 55 млн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк оштрафував у травні три банки на суму $55 млн.

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Ощадбанк заплатить майже 34 млн за порушення правил фінмоніторингу, а саме — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

Банк «Південний» заплатить штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатить понад 10 млн за низку порушень — від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
7 червня 2024, 14:56
#
НБУ своими штрафами может уничтожить любой банк под любым предлогом.

НБУ ничего за это не будет никаких проблем даже премии себе выпишут и побольше.
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