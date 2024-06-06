У травні Фонд гарантування продав на аукціонах активи банків-банкуртів на понад 160 млн грн

69% цієї суми — 111,3 млн грн — становив продаж нерухомого майна, що перебувало на балансі банків. Решту — 49,1 млн грн — склав продаж прав вимоги за кредитними договорами, дебіторської заборгованості перед банками, транспорту, основних засобів та монет.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за травень, отримано оплату за 18 лотів на суму 7,5 млн грн.

Кошти за 11 лотів, на суму 152,9 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

Крім того, протягом травня ще 0,8 млн грн банки отримали від безпосереднього продажу активів.