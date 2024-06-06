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6 червня 2024, 15:59

У травні Фонд гарантування продав на аукціонах активи банків-банкуртів на понад 160 млн грн

Протягом травня у системі Prozorro.Продажі було оголошено 438 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума результативних торгів склала більше 160,4 млн грн, йдеться у повідомленні ФГВФО.

Протягом травня у системі Prozorro.
Фото:depositphotos

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Підсумки місяця

69% цієї суми — 111,3 млн грн — становив продаж нерухомого майна, що перебувало на балансі банків. Решту — 49,1 млн грн — склав продаж прав вимоги за кредитними договорами, дебіторської заборгованості перед банками, транспорту, основних засобів та монет.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за травень, отримано оплату за 18 лотів на суму 7,5 млн грн.

Кошти за 11 лотів, на суму 152,9 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

Крім того, протягом травня ще 0,8 млн грн банки отримали від безпосереднього продажу активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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