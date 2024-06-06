Протягом травня у системі Prozorro.Продажі було оголошено 438 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума результативних торгів склала більше 160,4 млн грн, йдеться у повідомленні ФГВФО.
У травні Фонд гарантування продав на аукціонах активи банків-банкуртів на понад 160 млн грн
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Підсумки місяця
69% цієї суми — 111,3 млн грн — становив продаж нерухомого майна, що перебувало на балансі банків. Решту — 49,1 млн грн — склав продаж прав вимоги за кредитними договорами, дебіторської заборгованості перед банками, транспорту, основних засобів та монет.
Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:
- ПАТ «Промінвестбанк» — 104,2 млн грн;
- АТ «Златобанк» — 41,7 млн грн;
- ПАТ «Банк Форвард» — 4,3 млн грн;
- АТ «Укрбудінвестбанк» — 3,8 млн грн;
- АТ «Мегабанк» — 3,2 млн грн;
- АТ «АКБ «Конкорд» — понад 1,1 млн грн;
- ПАТ «АКБ «Капітал» — 1,1 млн грн;
- ПАТ «ЧБРР» — 0,6 млн грн;
- АТ «Айбокс банк» — 0,4 млн грн.
На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за травень, отримано оплату за 18 лотів на суму 7,5 млн грн.
Кошти за 11 лотів, на суму 152,9 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.
Крім того, протягом травня ще 0,8 млн грн банки отримали від безпосереднього продажу активів.
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