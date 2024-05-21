Абанк почав співпрацю з сервісом Cashalot для покращення якості обслуговування клієнтів МСБ

На сьогодні Абанк , який нещодавно отримав премію «Народний банк України» на щорічній премії FinAwards, швидко розвивається та надає своїм клієнтам великий спектр якісних продуктів та послуг. У лінійці послуг представлені не тільки послуги для фізичних осіб, а й для підприємців.

Одна з найпопулярніших послуг серед клієнтів МСБ — еквайринг, що сьогодні є невід'ємною складовою бізнес-діяльності у сфері торгівлі та послуг.

В Абанку сьогодні представлені як фізичні, так і віртуальні термінали, які можуть використовувати клієнти залежно від сфери їхньої діяльності: Термінал у смартфоні, POS-термінали, QR-еквайринг, Інтернет-еквайринг.

Нещодавно банком було анонсовано старт співпраці з Linkos Group щодо синхронної роботи А24Pay із програмною касою Cashalot.

Cashalot — мультифункціональний сервіс, який поєднує програмний РРО, складський облік, аналітику роботи кас і касирів. ПРРО Cashalot, створений для реєстрації електронних чеків у ДПС, сьогодні вже значно більше ніж програмна каса, адже окрім функції фіскалізації чеків має також зручний облік товарів, аналітику продажів, мобільний застосунок і повноцінний офлайн-режим, готові інтеграції з різними обліковими системами.

Cashalot — один із флагманів на ринку ПРРО — за результатами відкритого голосування Спілки українських підприємців (СУП) програму було визнано Найкращим технологічним рішенням у 2023 році.

Для кого будуть актуальні послуги Cashalot?

Можливості ПРРО Cashalot дозволяють кожному користувачеві вести розрахунки відповідно до вимог законодавства, легко аналізувати свою діяльність, а також зручно вести складський облік. Інтеграція Абанку із Cashalot буде корисна підприємцям, яким необхідна гнучкість і мобільність, як, наприклад, в роздрібній торгівлі, доставці, таксі, кур'єрських послугах тощо.

Що потрібно, щоб скористатися інтеграційним рішенням А24Pay з Cashalot?

Бути клієнтом банку та мати підключений Термінал у смартфоні А24Pay (Tap to phone). Зареєструватися у Cashalot, придбати ліцензію та встановити мобільний ПРРО на смартфон.

Підключити сервіси еквайрингу Абанку можна онлайн, не виходячи з дому.

«Нашою головною метою є не просто запустити корисний та необхідний продукт для наших клієнтів, а й налаштувати його таким чином, щоб робота була максимально комфортною для клієнтів в рамках щоденного використання та законодавчих моментів. Тож великим кроком для удосконалення наших сервісів стане програмне забезпечення від Linkos Group — ПРРО Cashalot», — поділився керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку Олександр Ніколенко.

«Мобільність в бізнесі є необхідністю, яку диктує нам сучасне життя, — зазначає амбасадор ПРРО, комерційний директор Linkos Group Дмитро Борисов. — Інтеграція нашого сервісу Cashalot з рішенням із мобільного еквайрингу від Абанку дозволить підприємцям не витрачати кошти на оренду банківських терміналів і завжди мати в кишені такий термінал безплатно, зручно приймати безконтактні платежі будь-де і будь-коли і реєструвати чеки відповідно до законодавства. Мобільний застосунок Cashalot має повноцінний офлайн-режим, що є вагомою перевагою в умовах періодичної відсутності інтернету».



Всі користувачі, які вже підключили послуги еквайрингу від Абанку або тільки бажають це зробити, можуть подати заявку на підключення та налаштування програмного забезпечення, детальніше — на сайті банку.

Детальніше про послуги партнера — на сайті ПРРО Cashalot.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.



Про Cashalot від Linkos Group

Розробником програми Cashalot є компанія Linkos Group — український ІТ-холдинг, який спеціалізується на розробці цифрових рішень для автоматизації бізнес-процесів.

Вже понад 20 років ІТ-продукти компанії, зокрема: M.E.Doc, СОТА, Cashalot, FlyDoc, ISpro, ЦСК «Україна», — забезпечують український бізнес надійним та комфортним електронним документообігом, допомагають легко подавати звітність, швидко отримувати кваліфіковані електронні підписи, вести програмні РРО.

Завдяки індивідуальному підходу до створення своїх програм, продукти від Linkos Group обирають і використовують понад 80% підприємств України різних сфер діяльності — від агропромислових холдингів до роздрібних торговельних точок.

За оновленнями у програмі Cashalot слідкуйте на офіційних сторінках Facebook, Instagram, YouTube.