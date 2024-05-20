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20 травня 2024, 10:00

Масштабний розіграш від Абанку: «Розігруємо 500 000 грн та 100 сертифікатів на покупки в АТБ!”

Абанк та мережа супермаркетів АТБ продовжують потужну співпрацю по проєкту «Ко-бренд картка «АТБ». Результати проєкту вражають, оскільки вже понад 1 млн 200 тисяч клієнтів мають картку «АТБ» від Абанку та щомісяця отримують багато знижок і унікальних пропозицій від мережі АТБ.

З 20 травня Абанк розпочинає масштабну акцію, в якій буде розіграно 500 000 грн та 100 сертифікатів на покупки в АТБ!

«Ми пишаємося тим, що можемо запропонувати нашим клієнтам такі захоплюючі можливості. Ми знаємо, що кожен має шанс на виграш грошових призів, і ця акція є нашим способом подякувати нашим новим та постійним клієнтам за те, що вони обирають нас», — поділився Заступник Голови Правління Абанку Євген Зайченко.

«З початку 2023 року Абанк приєднався до Co-brand проекту АТБ-МАРКЕТ „Картка АТБ“, яка надає українцям можливість суттєво заощаджувати на продуктовому кошику в магазинах мережі. Власники карток АТБ в середньому отримують на 40% більше знижок на товари. Інтерес до картки продовжує зростати, адже по картці працюють програми кеш-бек та інші пропозиції від Абанку.» — поділився враженнями про співпрацю Сапарбаєв Денис, начальник відділу фінансових технологій АТБ-МАРКЕТ.

Що необхідно для участі в акції:

  • мати оформлену картку «АТБ» від Абанку;

  • здійснити не менше ніж 2 транзакції на суму від 200 грн кожна упродовж акційного тижня.

Збільшити шанси на перемогу можна кількістю покупок: більше покупок — більше шансів на перемогу.

Щотижня в прямому ефірі на офіційній сторінці Instagram Абанку.

буде визначено 1 переможця — володаря грошового призу у розмірі 50 тис. грн і 10 переможців, які отримають сертифікати номіналом 1000 грн на покупки в АТБ, детальніше — на сайті Абанку.

Період дії акції: з 20.05.2024 до 28.07.2024 р.

Нагадуємо, що картка «АТБ» відкриває багато переваг:

  • знижки від 5% до 50% на понад 1000 акційних товарів;

  • кешбек від банку на всі товари в АТБ 1,2%;

  • знижки 5% в мережі аптек «Подорожник».

Отримати такі переваги можна всього за декілька хвилин, відкривши картку у відділенні Абанку або в мобільному застосунку АBank24.

Детальніше про тарифи та програму лояльності — за посиланням на сайті.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами А-Банку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
ValNa82
ValNa82
20 травня 2024, 11:29
#
Обираємо щотижня 1 переможця, який виграє 50 000 — шанс з 1,2 млн звістно малий, але мабудь більший чим в лотерії)
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