Верховна Рада врегулювала розподіл плати за землю, яку здаватимуть в оренду через аукціони. Про це очільник Фонду державного майна Віталій Коваль повідомив у Telegram.
10 травня 2024, 10:45
Рада ухвалила рішення для запуску «Земельного банку»
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«Зроблено ще один важливий крок для старту проєкту „Земельний банк“. Через прийняті Верховною Радою зміни до Бюджетного кодексу врегульовано розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду», — написав Коваль.
Він уточнив, що 90% від таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% — до місцевих бюджетів.
За його словами, ухвалення цієї норми дозволить:
- значно збільшити доходи державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через «Земельний банк»;
- зберегти надходження місцевих бюджетів на поточному рівні;
- у перспективі збільшити доходи місцевих бюджетів за рахунок виведення з тіні орендних відносин.
Джерело: Мінфін
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