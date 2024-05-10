Рада ухвалила рішення для запуску «Земельного банку»

Верховна Рада врегулювала розподіл плати за землю, яку здаватимуть в оренду через аукціони. Про це очільник Фонду державного майна Віталій Коваль повідомив у Telegram.

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«Зроблено ще один важливий крок для старту проєкту „Земельний банк“. Через прийняті Верховною Радою зміни до Бюджетного кодексу врегульовано розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду», — написав Коваль.

Він уточнив, що 90% від таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% — до місцевих бюджетів.

За його словами, ухвалення цієї норми дозволить: