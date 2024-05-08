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8 травня 2024, 11:22

Кешбек за придбання українського: проєкт «Аврори» та «Абанку» за підтримки VISA

Оголошена 26 лютого ініціатива «Зроблено в Україні» стимулювала виробників і ритейлерів до розробки власних стратегій та пропозицій. Та поки хтось починає з маркування українських товарів на полицях, в мережі мультимаркетів «Аврора» вже з 2 квітня діє партнерський проєкт, корисний і виробникам, і споживачам.

У рамках спільної ініціативи компаній «Аврора» та «Абанк» покупцям надана можливість отримувати 5-відсотковий кешбек від вартості виробів, позначених в мережі дискаунтера спеціальним логотипом на ціннику (за умови оплати карткою Visa від «Абанку»).

Треба зазначити, що в мережі «Аврора мультимаркет» особливу увагу приділяють українській продукції та підтримці вітчизняних підприємців вже давно: їхні товари позначаються у магазинах цінниками та шелфтокерами ще з 2022 року.

Зараз на полицях мережі «Аврора» понад 50 % товарів є продукцією від українських виробників і постачальників. А у контексті участі в ініціативі «Зроблено в Україні» компанія робить акцент на цих товарах у своїх соцмережах, інформацію про походження виробів надають цінники, POS-реклама у торгових залах, сканери-аврорчики. Таких пристроїв у мультимаркетах працює 23 тисячі, й щодня вони на запит покупців здійснюють 20 мільйонів сканувань.

Отже, спільний проєкт «Аврори», «Абанку» та «Visa» вже реалізується повною мірою й може звітувати про результати першого місяця роботи. За квітень 2024 року:

  • Кількість чеків з кешбеком за українські товари у мережі «Аврора» з карткою Visa від Абанку — 107 251 шт.

  • Загальна сума кешбеку, нарахована покупцям, становить 549 932.42 грн.

Нагадуємо, що промоакція триває до 31.05.2024. Детальні умови можна переглянути на сайті банку: a-bank.com.ua/avrorapromo та на сайті avrora.ua.

«Аврора завжди активно взаємодіяла з українськими виробниками — від великих підприємств до місцевих виробників. Наразі наша співпраця та підтримка українського бізнесу має ще більше значення. Тому ініціатива з кешбеком — це ще один спосіб взаємопідтримки українців. Пишаємося результатами та продовжуємо працювати у цьому напрямку», — прокоментував результати першого місяця реалізації проєкту генеральний директор мережі мультимаркетів «Аврора» Тарас Панасенко.

«Абанк відразу оцінив перспективу ініціативи „Зроблено в Україні“, оскільки це можливість розвивати та просувати українське. Саме тому ми першими запустили подібну ініціативу з „Аврора“. Промоакція з кешбеком відкрила можливість для українців активніше знайомитися з українським виробником, обирати українське, і повертати за це гроші», — поділився враженням про результати співпраці заступник голови правління Абанку Євген Зайченко.

Джерело: Мінфін
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