Протягом квітня у системі Prozorro.Продажі було оголошено 498 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Успішним був 51 аукціон з продажу активів 7 банків. Сума результативних торгів склала більше ніж 262,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
У квітні відбувся 51 успішний аукціон з продажу активів банків на 262,8 мільйона
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56% цієї суми — 147,4 млн грн — становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються. Ще 99,2 млн грн — ціна реалізації нерухомого майна банків. Решту — 16,2 млн грн — склав продаж земельних ділянок, транспорту, основних засобів та дебіторської заборгованості перед банками.
Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:
- Банк Форвард — 135,4 млн грн;
- МР Банк — 90,0 млн грн;
- Промінвестбанк — 20,2 млн грн;
- Мегабанк — 9,4 млн грн;
- Укрбудінвестбанк — 6,2 млн грн;
- Банк Конкорд — майже 0,9 млн грн;
- Айбокс Банк — 0,6 млн грн.
На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за квітень, отримано оплату за 21 лот на суму 102,8 млн грн. Кошти за 30 лотів, на суму 160,0 млн грн, поки очікуються.
У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.
У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі Prozorro.Продажі. У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.
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