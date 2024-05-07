У квітні відбувся 51 успішний аукціон з продажу активів банків на 262,8 мільйона

Протягом квітня у системі Prozorro.Продажі було оголошено 498 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Успішним був 51 аукціон з продажу активів 7 банків. Сума результативних торгів склала більше ніж 262,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

56% цієї суми — 147,4 млн грн — становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються. Ще 99,2 млн грн — ціна реалізації нерухомого майна банків. Решту — 16,2 млн грн — склав продаж земельних ділянок, транспорту, основних засобів та дебіторської заборгованості перед банками.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за квітень, отримано оплату за 21 лот на суму 102,8 млн грн. Кошти за 30 лотів, на суму 160,0 млн грн, поки очікуються.

У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі Prozorro.Продажі. У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.