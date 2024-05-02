Абанк почав співпрацю з Є-ЧЕК — програмним РРО з персональним менеджером

Абанк продовжує зміцнювати свою позицію провідного українського банку, забезпечуючи найвищу якість обслуговування та інноваційні фінансові рішення не тільки для фізичних осіб, а й для клієнтів малого та середнього бізнесу.

Еквайринг, як необхідна складова фінансової інфраструктури для бізнесу, що приймає безготівкові платежі, стає ще доступнішим завдяки Абанку. В Абанку сьогодні доступні як фізичні, так і віртуальні термінали, які можуть бути використані клієнтами залежно від сфери їхньої діяльності: «Термінал у смартфоні», POS-термінали, QR-еквайринг та Інтернет-еквайринг.

Нещодавно Абанк оголосив про співпрацю з Є-ЧЕК — програмним РРО з персональним менеджером. Відтепер клієнтам Абанку, які користуються POS-терміналом та «Терміналом у смартфоні» доступна інтеграція з ПРРО Є-ЧЕК. Є-ЧЕК відомий своєю інноваційністю та високим стандартом обслуговування, дозволяючи автоматизувати реєстрацію фіскальних чеків, спрощуючи ведення обліку та оптимізуючи робочий процес підприємств.

РРО Є-ЧЕК надає широкий функціонал на різних пристроях: смартфонах, терміналах, ПК, планшетах, а також додаткові зручні функції, такі як ведення обліку товарів та аналітика продажів. Персональний менеджер допоможе швидко розпочати роботу, а перший місяць користування — безкоштовний.

Детальніше про послуги партнера — на сайті https://e-check.com.ua/



«Наша співпраця з Є-ЧЕК підкреслює нашу постійну готовність до інновацій та підтримки бізнесу в умовах постійних змін. Ми впевнені, що ця інтеграція допоможе нашим клієнтам прискорити свій розвиток та досягти нових висот у своїй діяльності», — зазначив керівник напрямку малого та середнього бізнесу Олександр Ніколенко.

«Ми вітаємо прогресивний підхід Абанку до сучасних платіжних рішень і раді можливості популяризувати цю технологію серед наших користувачів і бізнесу в Україні. Наша команда завжди націлена на спрощення процесів для наших клієнтів: ми розробили не просто ПРРО, а помічника для підприємця, що заміщає бухгалтера і юриста, допомагаючи відстежувати всі бізнес-процеси онлайн, надає професійну аналітику з дашбордом, можливості щодо брендування чеків, автоматизації процесів та швидку реєстрацію кас та касирів разом з персональним менеджером. Ми впевнені, що співпраця з Абанком стане важливим кроком у розвитку корисних продуктів для наших клієнтів», — розповідає Євгенія Божко, Директор Є-Чек

Про Абанк:

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Є-ЧЕК:

Є-ЧЕК є одним із лідерів ринку провайдерів ПРРО, який активно працює на ринку вже понад 4 роки, зі старту реформи по фіскалізації та налічує понад 30 тис. Клієнтів, які генерують понад 10 млн чеків щомісяця.

ПРРО Є-ЧЕК — легкий в користуванні, але функціональний програмний РРО з персональним менеджером, який допомагає працювати з ПРРО та супроводжує на всіх кроках роботи з касою. ПРРО Є-ЧЕК працює на всіх пристроях у повному функціоналі: смартфони IOS та Android, ПК, ноутбуки, планшети та підходить для бізнесу будь-якого розміру та виду діяльності — стаціонарна та пересувна торгівля товарами та послугами, кур'єрська доставка. Більше інформації про Є-ЧЕК — на сайті https://e-check.com.ua/