У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — МТБ Банк

Що це означає

При оформленні гривневого вкладу в МТБ Банку ви отримаєте від 0,5% до 1,25% бонусу від «Мінфіну» залежно від терміну розміщення депозиту. Бонус додається до процентної ставки депозиту.

Як отримати бонус від «Мінфіну»

Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту в МТБ Банку заповніть заявку на сайті «Мінфіну». А після цього — підтвердіть розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.

Виплата бонусу від «Мінфіну» відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.