МТБ Банк — став новим учасником програми «Бонус до депозиту «на «Мінфіні».
24 квітня 2024, 11:26
У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — МТБ Банк
Що це означає
При оформленні гривневого вкладу в МТБ Банку ви отримаєте від 0,5% до 1,25% бонусу від «Мінфіну» залежно від терміну розміщення депозиту. Бонус додається до процентної ставки депозиту.
Як отримати бонус від «Мінфіну»
Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту в МТБ Банку заповніть заявку на сайті «Мінфіну». А після цього — підтвердіть розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.
Виплата бонусу від «Мінфіну» відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.
В акції беруть участь депозити
- Вклад «Строковий» та «Пенсійний» на строки 3−12 місяців у гривні;
- З мінімальною сумою вкладу: вклад «Пенсійний» — 50 000 грн, вклад «Строковий» — 100 000 гривень;
- Виплата відсотків — щомісяця;
- Оформлені через відділення банку або онлайн через застосунок МТВ360 (вклад «Пенсійний» можна оформити лише у відділенні банку);
- Оформлені клієнтами, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів у банку протягом останніх 30 днів до подання заявки.
В акції не беруть участь депозити
- Сума менш як 50 000 гривень для вкладу «Пенсійний» та менш як 100 000 грн для вкладу «Строковий»;
- Відкриті до подання заявки або після її закінчення;
- У разі зазначення недостовірних даних;
- Які не відповідають умовам акції;
- Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 30 днів до подання заявки.
Джерело: Мінфін
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