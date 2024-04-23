Сьогодні, 23 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,5 грн/$, продажу — 39,98 грн/$ (у понеділок — відповідно 39,6 грн/$ та 401 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.
23 квітня 2024, 14:47
Банки знизили готівковий курс долара
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Продаж долара у банках
Найвищу ціну продажу виставив ПУМБ — 40,20 грн/$ та Банк Портал — 40,20 грн/$.
Долар по 40,10 грн/$ продають — Рада Банк та Прокредит.
Найдешевше, 39,72 грн/$, долар продає Банк «Львів».
ОТП Банк виставив у касах продаж долара за 39,85 грн/$.
Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:
- Ощадбанк (1181 відділення) — 39,60−40,15 грн / $;
- Приватбанк (1127) — 39,25−39,85 грн / $;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,74 грн / $;
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн / $;
- ПУМБ (222) — 39,70−40,20 грн / $.
Картковий курс
Найвищий курс продажу у Піреус Банку — 40,30 грн/$.
Мінімальний картковий курс продажу поставив Акордбанк — 40,8 грн/$.
Джерело: Мінфін
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