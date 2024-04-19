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19 квітня 2024, 10:51

З початку року до бюджету надійшло 650 мільйонів від приватизації — ФДМУ

Фонд державного майна України у січні — березні 2024 року за підсумками приватизаційних аукціонів спрямував до бюджету 650 млн грн. Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Фонд державного майна України у січні — березні 2024 року за підсумками приватизаційних аукціонів спрямував до бюджету 650 млн грн.
Фото: НБУ

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«За результатами січня — березня від приватизації в держбюджет уже надійшло понад 650 млн грн (загальний економічний ефект склав понад 1 млрд грн)», — йдеться в повідомленні.

Найдорожчі об'єкти

Найдорожчими об'єктами стали Одеський ТВК та Київське протезно-ортопедичне підприємство.

Крім того, від оренди державних об'єктів до бюджету надійшло понад 208 млн грн; площа орендованого майна становила 196 тис. кв.м.

За кількістю зданих в оренду квадратних метрів лідирують регіональні відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській і Волинській та Полтавській і Сумській областях.

«Земельний банк»

За словами Коваля, наразі ФДМУ готується до запуску «Земельного банку». Після інвентаризації державних земель вже визначено перший пул активів — близько 110 тис. га, які будуть виставлені на аукціон з оренди.

Джерело: Мінфін
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