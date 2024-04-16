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16 квітня 2024, 14:38

За перший квартал сума реалізації на аукціонах активів банків в ліквідації перевищила 700 мільйонів

Протягом січня-березня 2024 року у системі «Prozorro.Продажі» було оголошено 1 453 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Результативними стали 95 аукціонів, за результатами яких сума реалізації активів склала 703 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Протягом січня-березня 2024 року у системі «Prozorro.
Фото: НБУ

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Із зазначеної суми, зокрема, 213,2 млн грн — ціна реалізації активів Дельта Банку, 197,3 млн грн — ціна реалізації активів М Р Банку, понад 196,6 Промінвестбанку, майже 50,3 млн грн — Мегабанку та 23,8 млн грн — Айбокс Банку.

До ТОП-5 за ціною реалізації увійшли наступні активи:

  • права вимоги за кредитами фізичних та юридичних осіб, що перебували на балансі Дельта Банку (ціна реалізації активу склала 213,1 млн грн);
  • пул активів М Р Банку, Мегабанку та Промінвестбанку, до складу якого увійшли права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання і фізичною особою, дебіторська заборгованість та один об'єкт нерухомості в м. Одеса (ціна реалізації - 124,6 млн грн);
  • окрема будівля загальною площею понад 4 тис. кв м у Шевченківському районі Києва, що перебувала на балансі Промінвестбанку (ціна реалізації - 57,6 млн грн);
  • нежитлова будівля загальною площею понад 2 тис. кв м у Солом’янському районі Києва, яка перебувала на балансі Промінвестбанку (ціна реалізації - 56,9 млн грн). Актив було продано з першої спроби;
  • колишній офіс М Р Банку загальною площею понад 3,6 тис. кв м, розташований у центрі Харкова (ціна реалізації - 48,1 млн грн).

У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі «Prozorro.Продажі». У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Джерело: Мінфін
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