Протягом січня-березня 2024 року у системі «Prozorro.Продажі» було оголошено 1 453 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Результативними стали 95 аукціонів, за результатами яких сума реалізації активів склала 703 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
За перший квартал сума реалізації на аукціонах активів банків в ліквідації перевищила 700 мільйонів
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Із зазначеної суми, зокрема, 213,2 млн грн — ціна реалізації активів Дельта Банку, 197,3 млн грн — ціна реалізації активів
До ТОП-5 за ціною реалізації увійшли наступні активи:
- права вимоги за кредитами фізичних та юридичних осіб, що перебували на балансі Дельта Банку (ціна реалізації активу склала 213,1 млн грн);
- пул активів
М Р Банку, Мегабанку та Промінвестбанку, до складу якого увійшли права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання і фізичною особою, дебіторська заборгованість та один об'єкт нерухомості в м. Одеса (ціна реалізації - 124,6 млн грн);
- окрема будівля загальною площею понад 4 тис. кв м у Шевченківському районі Києва, що перебувала на балансі Промінвестбанку (ціна реалізації - 57,6 млн грн);
- нежитлова будівля загальною площею понад 2 тис. кв м у Солом’янському районі Києва, яка перебувала на балансі Промінвестбанку (ціна реалізації - 56,9 млн грн). Актив було продано з першої спроби;
- колишній офіс
М Р Банкузагальною площею понад 3,6 тис. кв м, розташований у центрі Харкова (ціна реалізації - 48,1 млн грн).
У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі «Prozorro.Продажі». У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.
Коментарі