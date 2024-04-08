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8 квітня 2024, 15:29

Лідери грального бізнесу примножили статки у 28 разів — Опендатабот

Згідно з даними Індексу Опендатабота, топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки торік. До Індексу потрапили 9 онлайн-казино та 1 лотерейний оператор. Лідером стала компанія Спейсікс (бренд Cosmolot), а найбільший приріст заробітків — аж у 425 разів — має компанія Фавбет (бренд FAVBET).

Згідно з даними Індексу Опендатабота, топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки торік.

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До топу потрапили 9 інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та 1 лотерейний оператор. Якщо у 2022-му лише третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток — мова про Спейсікс, Укр Гейм Технолоджі та Нейтів АППС — то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10.

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія Спейсікс (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 мільярда гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
8 квітня 2024, 16:35
#
А податків скільки сплати чому не пишемо, мабуть страшенно велика цифра :)
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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
8 квітня 2024, 16:45
#
Не пишіть сам знайшов за 2023 сплатили 10,4 млрд, а прибуток склав 58 нормально так вигідно податки у нас гарні проста людина платить 40% а гральний бізнес і 20% не сплатив (ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕМ ТОВАРИЩИ)
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