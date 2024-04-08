Лідери грального бізнесу примножили статки у 28 разів — Опендатабот

Згідно з даними Індексу Опендатабота, топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки торік. До Індексу потрапили 9 онлайн-казино та 1 лотерейний оператор. Лідером стала компанія Спейсікс (бренд Cosmolot), а найбільший приріст заробітків — аж у 425 разів — має компанія Фавбет (бренд FAVBET).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До топу потрапили 9 інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та 1 лотерейний оператор. Якщо у 2022-му лише третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток — мова про Спейсікс, Укр Гейм Технолоджі та Нейтів АППС — то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10.

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія Спейсікс (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 мільярда гривень.