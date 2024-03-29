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29 березня 2024, 8:46

НБУ оштрафував Таскомбанк та дві фінансові компанії на 270 тисяч

Національний банк України оштрафував Таскомбанк, ТОВ «Фінансова компанія «Ап.Мі Фінанс» та ТОВ «Фінансова компанія «Герц». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України оштрафував Таскомбанк, ТОВ «Фінансова компанія «Ап.
Фото: НБУ

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Штрафи

Нацбанк наклав штраф на Таскомбанк у розмірі 170 000 грн за надання регулятору даних статистичної звітності з порушенням порядку їх формування, що призвело до неодноразового протягом шести місяців надання даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими.

ТОВ «ФК «Ап.Мі Фінанс» оштрафоване на 51 000 грн за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за грудень 2023 року.

ТОВ «ФК «Герц» НБУ теж оштрафував на 51 000 грн за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за січень 2024 року.

Рішення про застосування заходу впливу до установ ухвалені за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 25 березня 2024 року.

Сплатити штрафи вищезазначені товариства зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Fantomas2020
Fantomas2020
29 березня 2024, 11:14
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«надання даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими» — и за такое штраф 170000 грн. Не много ли, за такое мелкое нарушение?
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