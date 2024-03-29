НБУ оштрафував Таскомбанк та дві фінансові компанії на 270 тисяч

Національний банк України оштрафував Таскомбанк , ТОВ «Фінансова компанія «Ап.Мі Фінанс» та ТОВ «Фінансова компанія «Герц». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Штрафи

Нацбанк наклав штраф на Таскомбанк у розмірі 170 000 грн за надання регулятору даних статистичної звітності з порушенням порядку їх формування, що призвело до неодноразового протягом шести місяців надання даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими.

ТОВ «ФК «Ап.Мі Фінанс» оштрафоване на 51 000 грн за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за грудень 2023 року.

ТОВ «ФК «Герц» НБУ теж оштрафував на 51 000 грн за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за січень 2024 року.

Рішення про застосування заходу впливу до установ ухвалені за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 25 березня 2024 року.

Сплатити штрафи вищезазначені товариства зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.