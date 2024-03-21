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21 березня 2024, 14:00

МТБ Банк та Правекс Банк поліпшили нормативи адекватності капіталу — звіт Нацбанку

Банки нарощують свою капіталізацію та покращують виконання ключових економічних нормативів, що підтверджується останнім звітом Нацбанку.

Банки нарощують свою капіталізацію та покращують виконання ключових економічних нормативів, що підтверджується останнім звітом Нацбанку.

Зокрема, одеський МТБ Банк зміг за два місяці наростити розмір свого регулятивного капіталу з 834,9 млн грн до 1,075 млрд грн на 1 березня 2024 року. А також помітно підвищив виконання нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) — з 10,35% до 13,43% за мінімальної вимоги в 10%. Банк також із запасом виконав норматив достатності основного капіталу (Н3) — 7,58% за мінімальної вимоги в 7%.

«Розуміючи, що якість кредитного портфеля банку погіршується внаслідок стресових умов війни, ми, за міжнародними стандартами звітності, з самого початку повномасштабного вторгнення збільшували резерви під потенційні втрати за кредитним портфелем. Таким чином, згідно з проведеним стрес-тестуванням, була визначена достатність сформованих банком резервів. За результатами 2023 року, наш оподатковуваний прибуток склав 200 млн грн», — прокоментував керівник управління ризик-менеджменту МТБ Банку Геннадій Качуровський.

Нагадаємо, що за підсумками стрес-тестування у 2023 році Нацбанк виділив трійку банків, які потребують додаткової капіталізації, серед них МТБ Банк, Укрексімбанк і Правекс Банк. Як показала практика, навіть в умовах повномасштабного вторгнення, найшвидше за колег підтягнув показники, в тому числі регулятивний капітал, МТБ Банк.

Державний Укрексімбанк, згідно зі звітом НБУ, у січні-лютому розмір свого регулятивного капіталу не змінив — на 1 березня 2024 року він зберігся у розмірі 3,9 млрд грн. При цьому незначно збільшив норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — з 4,16% до 4,34%, та норматив достатності основного капіталу (Н3) — з 2,09% до 2,18%. Але держбанк все ще далекий від виконання нормативних вимог регулятора в 10% і 7% відповідно.

Правекс Банк нормативи Н2 і Н3 виконав: на 1 березня вони зафіксовані на рівні 16,16% і 14,58% відповідно. Але скоротив у січні — лютому 2024 року розмір свого регулятивного капіталу в абсолютних значеннях — із 676,1 млн грн до 584,6 млн грн.

Перше стрес-тестування українських банків відбулося у 2014 році, і кожен раз воно зачіпало різну кількість структур. Минулого року стрес-тестування поширювалося на 20-ку банків, на яку припадає 90% активів. Оцінювалися показники роботи не всього 2023-го, а тільки з 1 квітня 2023-го року, тобто можна говорити про об'єктивну оцінку саме 9-місячної роботи.

Цього разу через повномасштабне вторгнення Нацбанк відмовився при тестуванні від застосування негативного прогнозу, і проводив свої оцінки за базовим макроекономічним сценарієм. Однак, не тільки за 2023 рік, а в горизонті 3-х років. У цій часовій перспективі закладалися міграція кредитного портфеля в гірші класи з додатковим знеціненням застави. А ще значне скорочення маржі банку через зниження прибутковості активів, підвищення витрат за залученими банками коштами й значне скорочення комісійного та торгового доходу.

Також відомі дані макропрогнозу, від яких НБУ відштовхувався при тестуванні.

В ході стрес-тесту оцінювалися 20 найбільших за обсягом активних операцій позичальників-юросіб банку з прогнозною зміною операційного доходу (EBITDA), їх співвідношення до боргового навантаження. При цьому зміна EBITDA проводиться з коефіцієнтами, що базуються на вищевказаному макропрогнозі, залежно від кластерів галузей.

Джерело: Мінфін
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