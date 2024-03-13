Данія надає Україні військову допомогу на понад $300 млн

12 березня Данія анонсувала надання Україні шістнадцятого пакету військової підтримки на суму 2,3 млрд данських крон (близько $337 млн). Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Що включає пакет

Цей пакет включає в себе передачу артилерійських систем CAESAR, самохідних мінометів калібру 120 мм, а також 155-мм артилерійських боєприпасів.

Данія реалізує цей пакет у співпраці з Францією, що стосується поставок систем CAESAR, а також разом з Естонією та Чехією — щодо 155-мм артилерійських снарядів.

Допомога Данії

Разом з цим пакетом, загальна вартість допомоги, яку надала Данія становить приблизно 39,2 мільярда крон ($5,7 млрд). Також країна виділила 25,3 млрд крон ($3,7 млрд) для спеціального резервного «фонду України» на 2024−2028 роки.