В Абанку діє масштабна акція для фрилансерів

На сьогодні Абанк є одним з небагатьох банків, які дають можливість фрилансерам з України виводити кошти з платформи Payoneer на картку, за допомогою інноваційного мобільного застосунку А24, лише у декілька кліків.

«В нас є все, що сьогодні важливо для сучасних фрилансерів: зручність, швидкість, легкість та можливість віддаленого управління. Все це ми врахували в нашому мобільному застосунку А24 у розділі „Міжнародні перекази“. Адже щоб вивести кошти з платформи Payoneer на картку Абанку, достатньо пари кліків. А за зняття цих коштів з картки Абанку ми взагалі скасували комісію» — поділився Олександр Плутов, керівник напрямку «Міжнародні перекази» Абанку.

Для популяризації послуги Абанк 26.02.2024 анонсував старт масштабної акції з великою кількістю подарунків, які можна отримати, здійснивши від однієї операції виведення коштів з Payoneer через застосунок А24.

Умови дійсно дуже прості:

мати або зареєструвати акаунт в системі Payoneer;

здійснити мінімум 1 виведення коштів по системі Payoneer через мобільний застосунок ABank24, в меню «Інше — Міжнародні перекази — Payoneer», на суму від 100 $, 100 Є або 4000 ₴ в період акції.

Акція не потребує додаткової реєстрації, виконавши умови, описані вище, клієнт автоматично стає учасником розіграшу призів.

Акція від Абанку триватиме з 26.02.2024 до 30.04.2024.

Банком буде обрано одразу 5 переможців, які отримають круті призи. Детальніше про умови та подарунки — на сайті банку.

Розіграш відбудеться у прямому ефірі на офіційній сторінці Instagram Абанку 03.05.2024 . Тож підпишіться, щоб не пропустити.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Payoneer

Payoneer — це фінтех-компанія, що надає можливість малому та середньому бізнесу з усього світу здійснювати транзакції, вести бізнес та зростати у глобальному масштабі. Payoneer було засновано у 2005 році з вірою в те, що талант розподіляється рівномірно, а можливості — ні. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити будь-кому брати участь і досягати успіху в глобальній цифровій економіці. Завдяки створеній нами глобальній фінансовій платформі мільйони малих і середніх підприємств можуть простіше платити й отримувати гроші, керувати коштами та розвивати свій бізнес, особливо на ринках, що розвиваються.