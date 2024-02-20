Абанк та Смарт Каса — це точно швидко, зручно та вигідно

Партнерство стало можливим завдяки спільній меті — надавати клієнтам найвигідніші умови для безготівкових розрахунків та електронної комерції. Тепер підприємці малого та середнього бізнесу можуть легко встановлювати та керувати послугами еквайрингу безпосередньо через додаток Абанк на своєму мобільному телефоні, що робить процес надзвичайно зручним та ефективним.

Наприкінці 2023 року компанія випустила новий продукт — Смарт Касу Pro, яка вже збирає позитивні відгуки серед підприємців. «Наша новинка Смарт Каса Pro — це не просто звичайний термінал чи касовий апарат. Це інтегрований комплекс рішень та повноцінна бізнес-екосистема, що поєднує в собі функціонал каси, банківського терміналу, програмного РРО та навіть має власну систему обліку. Все це уніфіковано в одному смарт-пристрої, що дозволить підприємцям ефективно впроваджувати сучасні технології в своєму бізнесі,» — розповідає Тарас Вілянський, керівник з розвитку бізнесу Смарт Каси.

Смарт Каса також надає найкращу сервісну підтримку на ринку, завдяки чому підприємці можуть розраховувати на швидку та кваліфіковану відповідь на будь-яке запитання або проблему, що може виникнути під час експлуатації касового обладнання. Наша команда завжди на зв'язку, щоб забезпечити вас необхідною допомогою та підтримкою.

Крім того, Смарт Каса має всі відповідні сертифікати, в тому числі міжнародні, щодо відповідності всіх вимог законодавства, яке регулює реєстрацію розрахункових операцій. З цим продуктом підприємці можуть бути впевнені, що вони виконують всі необхідні норми і зберігають правомірність своїх фінансових операцій.

Окрім цього, Абанк та Смарт Каса раді оголосити про захоплюючу акцію: розіграш підписок Смарт Каси! Тільки до 31.03.2024 Спеціально для клієнтів даруємо 3 річні підписки на особистий кабінет! Ця унікальна пропозиція дозволяє клієнтам, які підключать еквайринг Абанку та придбають Смарт Касу, взяти участь у розіграші. В результаті розіграшу, три щасливі клієнти отримають ще однорічну підписку у подарунок, що є чудовим способом відзначити їхню відданість та підтримку.

Таким чином, співпраця Абанк та Смарт Каси створює нові перспективи для українських підприємців, допомагаючи їм розвивати свій бізнес, підвищувати прибуток та забезпечувати комфортні умови для власних клієнтів. Не пропустіть цю виняткову можливість стати частиною інноваційного світу Смарт Каси та скористатися.