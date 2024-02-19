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19 лютого 2024, 10:15

Естонія, Данія, Норвегія, Литва та Латвія лідирують за загальними зобов’язаннями з допомоги Україні — огляд

Естонія,Данія, Норвегія, Литва та Латвія лідирують за загальними зобов’язаннями з допомоги Україні, якщо вимірювати допомогу у співвідношенні до ВВП цих країн. Про це свідчить новий огляд підтримки України Ukraine Support Tracker, підготовлений Кільським інститутом світової економіки, пише «Укрінформ».

Естонія, Данія, Норвегія, Литва та Латвія лідирують за загальними зобов’язаннями з допомоги Україні, якщо вимірювати допомогу у співвідношенні до ВВП цих країн.
Фото:depositphotos

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За даними дослідження, станом на 15 січня загальний обсяг багаторічних та короткострокових зобов'язань Естонії з надання допомоги Україні становить 3,5% від ВВП країни.

На другому місці за цим показником перебуває Данія — 2,41%. Далі йдуть Норвегія (1,72%), Литва (1,54%), Латвія (1,15%), Фінляндія (0,71%), Польща (0,69%), Нідерланди (0,67%).

Загальний обсяг допомоги та зобов’язань Німеччини з підтримки України становить 0,57% від її ВВП, Великої Британії — 0,55%, Сполучених Штатів — 0,32%, Франції — 0,07%. Нейтральні Швейцарія та Австрія виділили на підтримку України 0,33 та 0,18% відповідно.

Якщо ж розглядати надану та обіцяну Україні допомогу у фінансовій, гуманітарній та військовій сферах в мільярдах євро, то тут на першому місці — Євросоюз, який виділив загалом 84,99 млрд євро (77,18 млрд — фінансова допомога, 2,21 млрд — гуманітарна, 5,6 млрд — військова). Д

Другим найбільшим спонсором України є Сполучені Штати із загальним обсягом 67,71 млрд євро допомоги (24,03 млрд — фінансова, 1,45 млрд — гуманітарна, 42,22 млрд — військова).

На третьому місці — Німеччина з 22,06 млрд євро наданої допомоги та зобов’язань станом на 15 січня цього року (1,41 млрд — фінансова допомога, 2,95 млрд — гуманітарна, 17,70 млрд — військова).

Далі йдуть Велика Британія (15,66 млрд євро загалом), Данія (8,76 млрд євро), Норвегія (7,57 млрд євро), Японія (7,53 млрд євро), Нідерланди (6,21 млрд євро), Канада (5,78 млрд євро), Польща (4,3 млрд євро), Швеція (2,97 млрд євро), Швейцарія (2,38 млрд євро), Бельгія (2,22 млрд євро), Фінляндія (1,92 млрд євро), Франція (1,8 млрд євро), Чехія (1,33 млрд євро), Італія (1,3 млрд євро), Естонія (1,2 млрд євро), Литва (0,93 млрд євро), Іспанія (0,93 млрд євро), Південна Корея (0,88 млрд євро), Австрія (0,8 млрд євро).

Джерело: Мінфін
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