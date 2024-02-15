Обмінники у 2023 році сплатили понад 383 мільйони гривень податків

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«384,7 млн гривень — саме стільки надходжень до бюджетів різних рівнів забезпечили у 2023 році пункти обміну валют», — йдеться в повідомленні.

За січень 2024 року пункти обміну валют сплатили податків на суму 64,2 млн грн.

Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют зареєстровано 3 851 обмінник. Це на 84 пунктів більше, ніж було зареєстровано за аналогічну дату 2023 року.

За інформацією Гетманцева, всі зареєстровані обмінники належать 55 юридичним особам.