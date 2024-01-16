В Україні оренда квартир за рік подорожчала на 16%

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

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Найдорожча оренда

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 грн.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,4% до 11789 грн.

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 грн. Столиця залишається на третьому місці за вартістю.

Найдешевша оренда

Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 грн), Сумській (3 008 грн) та Миколаївській (3 501 грн) областях.