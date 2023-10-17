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17 жовтня 2023, 18:10 Читать на русском

Україні після війни треба буде підтримка партнерів ще п'ять-десять років — Марченко

Міжнародні партнери України, які пообіцяли забезпечувати зовнішню фінансову підтримку України в умовах її протистояння російській агресії, не планують відмовлятися від своїх зобов’язань. Таке переконання висловив в інтерв'ю Укрінформу міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міжнародні партнери України, які пообіцяли забезпечувати зовнішню фінансову підтримку України в умовах її протистояння російській агресії, не планують відмовлятися від своїх зобов’язань.
Фото: depositphotos

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«Так, партнери готові виконувати ті зобов’язання, які вони взяли на себе, коли ми готували програму „Механізм розширеного фінансування“ (Extended Fund Facility, EFF — ред.) спільно з Міжнародним валютним фондом», — зауважив міністр.

Він підкреслив, що міжнародні партнери пообіцяли підтримувати Україну принаймні впродовж чотирирічного періоду дії програми.

«І жодна з країн, які підписалася під цими зобов’язаннями, не збирається їх переглядати», — наголосив Марченко.

Крім того, він зазначив, що Україна отримує «достатні запевнення» від США і країн Європи про їхню готовність продовжувати допомогу Україні «стільки, скільки це буде необхідно нам».

Міністр також висловив думку, що українська економіка покладатиметься на підтримку партнерів ще тривалий час.

«Єдиний реальний спосіб зменшити залежність від зовнішньої підтримки в нашій ситуації — це збільшення ВВП у довгостроковій перспективі, тобто йдеться про збільшення обсягу внутрішнього ринку і, відповідно, зростання бази, з якої збираються податки. Але це — питання довгострокової перспективи, воно не вирішується миттєво», — зазначив він.

І навіть якщо війна закінчиться вже завтра, Україна все одно потребуватиме вливань ззовні та реалізації п’яти- чи навіть десятирічної програми, щоб мінімізувати залежність від підтримки партнерів.

Нагадаємо

9−15 жовтня в Марракеші, Марокко відбулися Річні збори МВФ і Світового банку, куди з'їхалися представники понад 190 країн і міжнародних фінансових інституцій.

Для України форум став можливістю напряму обговорити з партнерами те, як краще забезпечити протидію агресору, зберегти українську економіку, провести реформи й сприяти відновленню країни.

Джерело: Мінфін
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