Кількість кредитів за програмою портфельних держгарантій у червні зросла вдвічі

Банки в червні видали 2116 кредитів за програмою державних гарантій на портфельній основі, що у 2,1 раза, або на 1129 кредити більше, ніж у травні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Обсяг виданих кредитів зріс на 1,13 млрд грн, або на 26,1%, і становив 5,46 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, обсягом 2,87 млрд грн.

«У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 25 789 кредитів на загальну суму 83,42 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Станом на 1 липня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують понад 19,3 тис. кредитів на суму 58,35 млрд грн. Частка зобов'язань за основним боргом, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, становили 28,18 млрд грн, або 78% від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд грн).

Лідери за обсягом обслуговуваних кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 липня поточного року, за програмою держгарантій лідирує державний Приватбанк: обслуговується 14,04 тис. кредитів на суму 21,61 млрд грн, що становить 90% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Місяцем раніше ці показники були істотно нижчими — 12,34 тис. кредитів на 18,86 млрд грн.

Слідом іде також державний Ощадбанк — майже 2,36 тис. кредитів загальною сумою 9,61 млрд грн, або 75% від ліміту банку, за червень кількість кредитів зросла на 0,12 тис. на суму 0,60 млрд грн.

Замикає трійку також державний Укргазбанк: на кінець червня він обслуговував 567 кредитів на 5,66 млрд грн (+20 кредитів за місяць приблизно на 40 млн грн), або 58% ліміту банку.

На четвертому місці ще один держбанк — Укрексімбанк: 305 позик на майже 4,96 млрд грн (за червень +4 позики за умови зниження обсягу на 0,2 млрд грн), або 58% ліміту.

Замикає п’ятірку лідерів єдиний представник приватних банків — ПУМБ: 411 кредитів обсягом 4 млрд грн (+26 кредитів приблизно на 0,15 млрд грн), або 97% ліміту.

До другої п'ятірки лідерів за обсягом обслуговуваних кредитів увійшли:

ПроКредит Банк — 433 кредити на 2,8 млрд грн (95% ліміту),

Райффайзен Банк — 513 кредитів на 2,57 млрд грн (82% ліміту),

ОТП Банк видав 233 кредити на 1,83 млрд грн (83% ліміту),

Банк «Восток» — 34 кредити на 869 млн грн (92% ліміту),

Креді Агріколь Банк — 86 кредитів на 857 млн грн (95% ліміту).

Обсяг кредитів за областями

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 1 375 кредитів на суму 4,43 млрд грн;

у Дніпропетровській області, де обслуговується 1 720 кредитів на 4,3 млрд грн;

в Одеській області — 1 345 кредитів на майже 4 млрд грн;

у Львівській — 1 618 кредитів на 3,87 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: