Акційний депозит під 20,25% в Агропросперіс Банку продовжено

Агропросперіс Банк продовжує акційний депозит «Сонячний» ще на 1 місяць — до 1 серпня 2023 року включно. Вклад «Сонячний» на 95 днів дозволить Вам заробити 20,25% річних у гривні — наразі одна з найвигідніших пропозицій, особливо серед банків з іноземним капіталом.

Мінімальна сума вкладу становить 10 000 грн, а виплата відсотків здійснюється в кінці строку на картку або поточний рахунок. Акційний вклад можна оформити в усіх відділеннях Агропросперіс Банку, а також в онлайн-банкінгу AP Bank, якщо ви вже являєтесь клієнтом банку.

Більше про умови акції — на сайті банку або за телефоном контакт-центру 0 800 300 170 (безкоштовно по Україні).

Агропросперіс Банк пропонує вкладникам не лише надійність банку з іноземним капіталом, але й завжди привабливі умови вкладів. «Ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах більш цікавими для вкладників є короткострокові депозити. В Агропросперіс Банку дві третини депозитів розміщена на термін до 1 року, а в цілому по банках ця частка становить майже 80%. Саме тому ми запропонували нашим клієнтам новий вклад на 3 місяці під дуже привабливі відсотки — 20,25% річних у гривні. За підсумками червня бачимо значний інтерес вкладників до акційного депозиту, тому вирішили продовжити акцію ще на один місяць, щоб усі охочі встигли скористатися пропозицією.», — розповів Сергій Щепанський, голова правління Агропросперіс Банку.

Про Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк — банк з іноземним капіталом США та Європи, який спеціалізується на фінансуванні малих і середніх агровиробників — однієї з найбільш стійких галузей економіки України. Завдяки цьому банк не лише підтримує українське сільське господарство та невеликий бізнес, а й має один із найякісніших кредитних портфелів на банківському ринку.

Інвестор банку NCH Capital (США) з 1993 року управляє інвестиціями обсягом 3 млрд дол. США через представництва у 11 країнах світу. NCH Capital спеціалізується на агробізнесі, тому у 2015 році створив в Україні Агропросперіс Банк для спрощення невеликим фермерам доступу до фінансування, зокрема, завдяки інноваційному інструменту аграрних розписок.