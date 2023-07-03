Акційний депозит під 20,25% в Агропросперіс Банку продовжено

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 липня 2023, 9:00 Читать на русском

Акційний депозит під 20,25% в Агропросперіс Банку продовжено

Агропросперіс Банк продовжує акційний депозит «Сонячний» ще на 1 місяць — до 1 серпня 2023 року включно. Вклад «Сонячний» на 95 днів дозволить Вам заробити 20,25% річних у гривні — наразі одна з найвигідніших пропозицій, особливо серед банків з іноземним капіталом.

Мінімальна сума вкладу становить 10 000 грн, а виплата відсотків здійснюється в кінці строку на картку або поточний рахунок. Акційний вклад можна оформити в усіх відділеннях Агропросперіс Банку, а також в онлайн-банкінгу AP Bank, якщо ви вже являєтесь клієнтом банку.

Більше про умови акції — на сайті банку або за телефоном контакт-центру 0 800 300 170 (безкоштовно по Україні).

Агропросперіс Банк пропонує вкладникам не лише надійність банку з іноземним капіталом, але й завжди привабливі умови вкладів. «Ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах більш цікавими для вкладників є короткострокові депозити. В Агропросперіс Банку дві третини депозитів розміщена на термін до 1 року, а в цілому по банках ця частка становить майже 80%. Саме тому ми запропонували нашим клієнтам новий вклад на 3 місяці під дуже привабливі відсотки — 20,25% річних у гривні. За підсумками червня бачимо значний інтерес вкладників до акційного депозиту, тому вирішили продовжити акцію ще на один місяць, щоб усі охочі встигли скористатися пропозицією.», — розповів Сергій Щепанський, голова правління Агропросперіс Банку.

Про Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк — банк з іноземним капіталом США та Європи, який спеціалізується на фінансуванні малих і середніх агровиробників — однієї з найбільш стійких галузей економіки України. Завдяки цьому банк не лише підтримує українське сільське господарство та невеликий бізнес, а й має один із найякісніших кредитних портфелів на банківському ринку.

Інвестор банку NCH Capital (США) з 1993 року управляє інвестиціями обсягом 3 млрд дол. США через представництва у 11 країнах світу. NCH Capital спеціалізується на агробізнесі, тому у 2015 році створив в Україні Агропросперіс Банк для спрощення невеликим фермерам доступу до фінансування, зокрема, завдяки інноваційному інструменту аграрних розписок.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами