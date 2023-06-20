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20 червня 2023, 17:40 Читать на русском

Данія збільшить військову допомогу Україні до $3,2 мільярда

Уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон ($3,2 млрд) у 2023−2028 роках. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023−2028 роках.

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Допомога Данії

Данські партії прагнуть до того, щоб Копенгаген продовжував залишатися в числі найбільш значних донорів для України стосовно розмірів країн, і виникне потреба в подальшій значній військовій підтримці України у 2023 році та в наступні роки.

Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025−2028 роках.

Суттєве збільшення підтримки України означає, що у 2023 і 2024 роках Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку.

Підтримка України

Данія, як і інші країни Європи, підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона не була в лідерах з постачання техніки, але після створення Контактної групи з оборони України «Рамштайн» Копенгаген почав активно постачати зброю українській армії.

Данія надала гаубиці, снаряди та іншу техніку, а також приєдналася до авіаційної коаліції.

Міноборони Данії заявило, що навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело: Мінфін
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