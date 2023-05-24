Регулятор змусив Meta продати Giphy фотобанку Shutterstock

Фотобанк Shutterstock придбає платформу GIF-зображень Giphy за $53 млн готівкою. Компанія Meta купувала його за $400 млн. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Зазначається, що після нинішнього оголошення акції Shutterstock на премаркеті зросли на 4%.

Компанія заявила, що Giphy дасть мінімальну виручку цього року, а з 2024 року планується збільшити дохід.

При цьому Shutterstock очікує, що угода надасть фірмі доступ до приблизно 1,7 млрд користувачів на день.

Угода стала першим випадком, коли регулятор змусив американського технологічного гіганта продати вже придбану компанію.

Нагадаємо

Meta купила Giphy у 2020 році за $315 млн. Проте роком пізніше британське Управління з конкуренції та ринків (The Competition and Markets Authority, CMA) виступило проти угоди, яка, на думку регулятора, послабить конкуренцію між соцмережами і зажадала від Meta продати Giphy.

2022 року CMA також оштрафувало Meta на $2 млн за придбання Giphy.

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