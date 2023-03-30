Найкращі з кращих: хто стане переможцем FinAwards. Церемонія нагородження відбудеться вже завтра

Запрошуємо всіх на найочікуванішу подію року — церемонію нагородження премії FinAwards, яка відбудеться вже завтра, — 31 березня. За 6 років існування подія стала справжнім святом для фінансової галузі, а також для бізнесу і громадськості загалом.

Цього року на нагороджені будуть присутні провідні фінансисти, банкіри, страховики та представники всього Fintech, які змагатимуться за престижні нагороди у 34 різних номінаціях у різноманітних категоріях. Ви можете дізнатися про це першими! Багато з цих переможців будуть відзначені за внесок у розвиток фінансових технологій, що допомагають покращувати якість життя людей не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Цього дня гості отримають можливість не лише насолодитися церемонією нагородження, але й зустрітися зі своїми колегами, обговорити головні тренди фінансового ринку, налагодити нові бізнес-контакти та розширити свої горизонти.



Це буде незабутній вечір, який запам'ятається гостям надовго. На церемонії гостей очікує неймовірна атмосфера свята, яку створять атмосферна жива музика і стендап-комік, учасник фестивалів «Ліга Сміху Стендап» та «1st Kyiv International Stand Up Comedy Week», учасник гала-концерту «Indepetendent Stand Up Festival» та багато інших — Денис Корабльов. Його жарти точно піднімуть вам настрій і зарядять позитивною енергією на все свято.

Крім цього, на церемонії нагородження буде можливість насолодитися дегустацією вина — найпопулярнішого бренду чилійського вина — Casillero del Diablo, яке буде представлене винним партнером компанії Баядера. Ви зможете насолодитися цим чудовим напоєм у затишній обстановці та почути його історію від експерта компанії.



Купуючи квиток на FinAwards, ви отримуєте не тільки можливість відвідати захід, але й шанс знайти нових партнерів, клієнтів та знайомих у сфері фінансів.

Тож не втрачайте можливість стати частиною цієї захоплюючої події та придбайте квиток на FinAwards просто зараз!



Деталі та квитки доступні на офіційному сайті заходу.



Партнери премії:

Унікальна місія медичних волонтерів FRIDA Ukraine, яка об'єднала лікарів із усієї України. Уже рік професори, доценти, викладачі університету Богомольця та медики державних і приватних клінік щотижня у свої вихідні виїжджають у деокуповані та прифронтові регіони. Вони змінюють свої білі халати на бронежилети і, ризикуючи життям, надають допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку.

Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ» — FinTech компанія, що є однією з найкращих у мікрофінансовому секторі, яка успішно розвивається на ринку фінансових послуг і встановлює нові стандарти якості обслуговування.

Компанія Зекредит — за останній рік зросла в рази та увійшла до топ-10 фінтех на ринку. Незважаючи на складну ситуацію в країні, компанія продовжує розвиватися та розширюватися, запускаючи як нові бренди, так і нові сервіси. Не зупиняється у допомозі ЗСУ, потерпілим від війни, дітям, навіть українській розвідці та СБУ. Прискорюємо перемоги та піднімаємо економіку разом!