Найкращі з кращих: хто стане переможцем FinAwards. Церемонія нагородження відбудеться вже завтра

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

30 березня 2023, 13:00 Читать на русском

Найкращі з кращих: хто стане переможцем FinAwards. Церемонія нагородження відбудеться вже завтра

Запрошуємо всіх на найочікуванішу подію року — церемонію нагородження премії FinAwards, яка відбудеться вже завтра, — 31 березня. За 6 років існування подія стала справжнім святом для фінансової галузі, а також для бізнесу і громадськості загалом.

Цього року на нагороджені будуть присутні провідні фінансисти, банкіри, страховики та представники всього Fintech, які змагатимуться за престижні нагороди у 34 різних номінаціях у різноманітних категоріях. Ви можете дізнатися про це першими! Багато з цих переможців будуть відзначені за внесок у розвиток фінансових технологій, що допомагають покращувати якість життя людей не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Цього дня гості отримають можливість не лише насолодитися церемонією нагородження, але й зустрітися зі своїми колегами, обговорити головні тренди фінансового ринку, налагодити нові бізнес-контакти та розширити свої горизонти.

Це буде незабутній вечір, який запам'ятається гостям надовго. На церемонії гостей очікує неймовірна атмосфера свята, яку створять атмосферна жива музика і стендап-комік, учасник фестивалів «Ліга Сміху Стендап» та «1st Kyiv International Stand Up Comedy Week», учасник гала-концерту «Indepetendent Stand Up Festival» та багато інших — Денис Корабльов. Його жарти точно піднімуть вам настрій і зарядять позитивною енергією на все свято.

Крім цього, на церемонії нагородження буде можливість насолодитися дегустацією вина — найпопулярнішого бренду чилійського вина — Casillero del Diablo, яке буде представлене винним партнером компанії Баядера. Ви зможете насолодитися цим чудовим напоєм у затишній обстановці та почути його історію від експерта компанії.

Купуючи квиток на FinAwards, ви отримуєте не тільки можливість відвідати захід, але й шанс знайти нових партнерів, клієнтів та знайомих у сфері фінансів.

Тож не втрачайте можливість стати частиною цієї захоплюючої події та придбайте квиток на FinAwards просто зараз!

Деталі та квитки доступні на офіційному сайті заходу.

Партнери премії:

Унікальна місія медичних волонтерів FRIDA Ukraine, яка об'єднала лікарів із усієї України. Уже рік професори, доценти, викладачі університету Богомольця та медики державних і приватних клінік щотижня у свої вихідні виїжджають у деокуповані та прифронтові регіони. Вони змінюють свої білі халати на бронежилети і, ризикуючи життям, надають допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку.

Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ» — FinTech компанія, що є однією з найкращих у мікрофінансовому секторі, яка успішно розвивається на ринку фінансових послуг і встановлює нові стандарти якості обслуговування.

Компанія Зекредит — за останній рік зросла в рази та увійшла до топ-10 фінтех на ринку. Незважаючи на складну ситуацію в країні, компанія продовжує розвиватися та розширюватися, запускаючи як нові бренди, так і нові сервіси. Не зупиняється у допомозі ЗСУ, потерпілим від війни, дітям, навіть українській розвідці та СБУ. Прискорюємо перемоги та піднімаємо економіку разом!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами